Qualificati alle ATP Finals, teste di serie e fasce per il sorteggio alle ATP Finals: Alcaraz respinge Shelton, c’è Cobolli

Si è delineato il quadro dei tennisti qualificati alle ATP Finals 2026, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori dell’annata agonistica. In realtà, il forfait dell’infortunato Jannik Sinner (secondo nella ATP Rce con 7.950 punti) ha permesso al nono classificato di essere ripescato per l’evento che andrà in scena sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre.

Il tedesco Alexander Zverev si presenterà da numero 1 del mondo con 9.350 punti all’attivo ed è già certo che chiuderà il 2026 al comando del ranking ATP, mentre alle sue spalle si è lottato fino all’ultimo per status di seconda testa di serie nel capoluogo piemontese: lo spagnolo Carlos Alcaraz ha battuto il norvegese Casper Ruud nella semifinale del Masters 1000 di Parigi ed è balzato a quota 5.750, garantendosi la piazza d’onore nella Race.

L’iberico ha messo la testa avanti allo statunitense Ben Shelton, terzo a quota 5.170 punti e suo avversario nella finale di domani nella capitale francese: anche in caso di vittoria, l’americano resterà in terza posizione. Per la composizione dei due gruppi si seguirà questo meccanismo, in fase di sorteggio: verranno istituite quattro fasce di merito (i numeri 1 e 2 nella prima; 3 e 4 nella seconda; 5 e 6 nella terza; 7 e 8 nella quarta); l’estrazione determinerà chi finirà in un girone e chi nell’altro.

Nella prima fascia ci saranno Zverev e Alcaraz, nella seconda figureranno Shelton e il russo Daniil Medvedev (3.820 punti), nella terza ci sarà spazio per il nostro Flavio Cobolli (3.680) e il francese Arthur Fils (3.625), nella quarta si troveranno lo statunitense Frances Tiafoe (3.390) e lo spagnolo Rafael Jodar (3.234). Ad esempio, Cobolli potrebbe affrontare uno tra Zverev e la seconda testa di serie, uno tra la terza testa e Medvedev, uno tra Tiafoe e Jodar.

QUALIFICATI ATP FINALS 2026

1. Alexander Zverev (Germania) 9.350 punti

3. Carlos Alcaraz (Spagna) 5.750 punti (6.100 in caso di vittoria a Parigi)

4. Ben Shelton (USA) 5.170 punti (5.520 in caso di vittoria Parigi)

5. Daniil Medvedev (Russia) 3.820 punti

6. Flavio Cobolli (Italia) 3.680 punti

7. Arthur Fils (Francia) 3.625 punti

8. Frances Tiafoe (USA) 3.390 punti

9. Rafael Jodar (Spagna) 3.234 punti

Jannik Sinner, secondo con 7.950 punti, ha dato forfait per infortunio.

FASCE SORTEGGIO ATP FINALS

PRIMA FASCIA: Alexander Zverev, Carlos Alcaraz.

SECONDA FASCIA: Ben Shelton, Daniil Medvedev.

TERZA FASCIA: Flavio Cobolli, Arthur Fils.

QUARTA FASCIA: Frances Tiafoe, Rafael Jodar.