ATP Parigi 2026, Alcaraz salva due match point ed è in semifinale. Continua il sogno di Van Assche

Si sono delineate le semifinali del Masters 1000 di Parigi, l’ultimo della stagione. Carlos Alcaraz e Taylor Fritz danno vita ad una partita bellissima, che alla fine premia lo spagnolo in rimonta con il punteggio di 6-7 7-5 6-3 dopo due ore e quarantatré minuti di gioco. Alcaraz annulla anche due match point all’americano, che si era trovato avanti per 5-3 nel secondo set prima di subire la rimonta da parte del numero due del mondo, che ha fatto così un favore anche al connazionale Rafael Jodar, che, proprio grazie al ko di Fritz, stacca il biglietto per le ATP Finals di Torino.

L’unica partita che non è finita al terzo set è anche quella che si è chiusa quasi all’una di notte e che vedeva in campo Casper Ruud e Nuno Borges. Il norvegese prova a chiudere una stagione complicata nel migliore dei modi ed ha raggiunto la semifinale, mettendo fine al cammino del portoghese, vincendo per 7-6 6-4 in un’ora e trentadue minuti di gioco.

Nella parte alta del tabellone il primo ad aver staccato il biglietto per le semifinali è stato Ben Shelton, che ha vinto il derby americano contro Tommy Paul e nello stesso tempo ha fatto un grande favore ad un altro suo connazionale, visto che così Frances Tiafoe si è qualificato matematicamente per le ATP Finals. Un derby statunitense comunque duro e che ha visto alla fine Shelton imporsi in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-3, centrando così la sua prima semifinale in un 1000 al di fuori di quelle raggiunte in Canada, dove ha trionfato nelle ultime due stagioni.

Continua il sogno di Luca Van Assche, che sarà l’avversario in semifinale di Shelton. Il 22enne di Woluwe-Saint-Lambert ha raggiunto la sua prima semifinale in un 1000 ed è il secondo più giovane francese a farlo a Parigi. Una vittoria arrivata dopo una pazzesca battaglia di due ore e quarantaquattro minuti di gioco contro il qualificato australiano Rinky Hijikata (giustiziere di Novak Djokovic) con il punteggio di 6-4 6-7 7-5.

RISULTATI ATP PARIGI 2026 (6 NOVEMBRE)

Shelton (Usa) b. Paul (Usa) 6-4 4-6 6-3

Van Assche (Fra) b. Hijikata (Aus) 6-4 6-7 7-5

Alcaraz (Esp) b. Fritz (Usa) 6-7 7-5 6-3

Ruud (Nor) b. Borges (Por) 7-6 6-4