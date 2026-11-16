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Calcio

Qualificazioni Europei calcio 2028: l’Italia potrebbe ritrovare tutti i suoi spauracchi recenti

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43 secondi fa

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Francesco Pio Esposito
Francesco Pio Esposito / LaPresse

Dalle stelle di San Siro alle stalle dello Stadio Re Baldovino, il passo è stato breve e il capitombolo rovinoso. Il 3-1 alla Francia pareva l’inizio di qualcosa. L’1-4 di ieri a Bruxelles, contro i Diavoli Rossi, ha ricordato che nel calcio italiano le promesse durano quanto un gelato al sole. La Nazionale chiude al terzo posto del girone di Nations League, e non è un dettaglio da annotare a margine: salta il paracadute, quello che in caso di inciampo nelle qualificazioni europee ti riporta a terra con un po’ di dignità e un’altra possibilità a marzo.

Resta la testa di serie. Il 6 dicembre, a Belfast, l’Italia si siederà al sorteggio per gli Europei 2028 nell’urna dei grandi, perché la permanenza in Lega A basta e avanza per quella poltrona. Ma i sonni tranquilli, quelli, restano un’altra faccenda. Il ranking Uefa ha le sue geometrie, e nelle fasce sotto la nostra si nascondono avversarie che a ripassare gli ultimi dieci anni azzurri paiono uscite da un album di cicatrici.

Si cominci dalla seconda urna, che è un piccolo museo degli orrori. C’è la Bosnia ed Erzegovina, la ferita più fresca: i rigori nella finale playoff per il Mondiale 2026, a Zenica, nel catino del Bilino Polje. C’è la Svizzera, che ci spedì agli spareggi per Qatar 2021 e poi, a Berlino, ci mandò a casa dagli ottavi di Euro 2024. C’è la Svezia, e basta dire San Siro, novembre 2017, perché chi c’era senta ancora il freddo nelle ossa. C’è l’Irlanda del Nord, che nel 2021 inchiodò sullo 0-0 la squadra di Mancini, con uno scherzo del destino: Belfast, appunto, dove si estrarranno le palline. Scendendo alla terza fascia, a chiudere il rosario, la Macedonia del Nord, quella di Palermo, semifinale playoff per Qatar 2022, e il resto è silenzio.

Non bastasse, c’è l’aritmetica a mettere il carico. Sarà un girone da cinque squadre anziché da quattro: otto partite invece di sei, da giocare tra marzo e novembre 2027, con meno respiro e meno scuse. E senza il primo posto in Nations League, un passo falso non avrebbe rimedio automatico nei playoff del marzo 2028.

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Perché il torneo, dal 9 giugno al 9 luglio 2028 tra Regno Unito e Irlanda, ha regole severe. Cinquantacinque nazionali in dodici gironi: passano direttamente le dodici prime e le otto migliori seconde. Le altre quattro seconde si contenderanno i posti rimasti negli spareggi di marzo 2028, in compagnia delle ripescate dalla Nations League. Insomma, la via maestra è una sola: finire la pratica nel girone, senza fare calcoli e senza affidarsi alle sorprese del destino. Gli spettri del passato, in fondo, si scacciano solo in un modo: battendoli sul campo.

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