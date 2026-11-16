Calcio femminile, le migliori italiane della settima giornata di Serie A: Piemonte incontenibile, prima gioia per Ventriglia

Non ci dimenticheremo facilmente della settima giornata valida per la Serie A 2026-2027 di calcio femminile, appena passata agli archivi dopo una due giorni a dir poco spettacolari. Pesa, chiaramente, la partita folle vinta dalla Roma, capace di battere in pieno recupero il Parma con il più che rocambolesco punteggio di 6-5 rimanendo così in testa alla classifica. Clamoroso anche il derby d’Italia che ha visto scontrarsi Inter e Juventus, con la Vecchia Signora capace di ribaltare completamente la situazione al’89’, segnando ben tre goal tra la fine del tempo regolamentare e quello di recupero. Da segnalare inoltre il successo rotondo del Como 1907 contro il Como Women, così come il pari tra Ternana e Sassuolo e la vittoria della Fiorentina sulla Lazio. Ma quali sono state le giocatrici italiane a distinguersi maggiormente?

CALCIO FEMMINILE: LE MIGLIORI ITALIANE DELLA SETTIMA GIORNATA (SERIE A 2026-2027)

MARTINA PIEMONTE (ROMA) – Impossibile non cominciare dalla gallorossa, autrice di una fantastica tripletta nella partita pazza contro un Parma davvero mai domo. Il suo carattere, la sua voglia di incidere, hanno fatto la differenza in una sfida difficilissima per la capolista.

MANUELA GIUGLIANO (ROMA) – Il cuore, la testa, la tecnica pulsante della Roma sta tutta nei piedi della fuoriclasse giallorossa, anche questa volta in rete e spesso iper presente nella manovra d’azione delle compagna.

GAIA DISTEFANO (PARMA) – Anche lei sempre più presente in questa rubrica, dando in questo caso un contributo speciale nella partitissima contro la Roma. Ha messo il timbro, così come la tecnica, l’aggressività ed il coraggio di non mollare mai

EMMA SEVERINI (FIORENTINA) – La striscia positiva della Viola è anche merito suo. L’azzurra ha infatti aperto le marcature nel vìs-a-vìs contro la Lazio, apparendo sempre in pieno controllo.

ROSANNA VENTRIGLIA (TERNANA) – La prima volta non si scorda mai. Il suo guizzo in pieno recupero che è valso il pareggio contro il Sassuolo è la fotografia di una giocatrice instancabile, alla quale va dato atto il fatto di essere rimasta dentro la partita fino al triplice fischio.

AURORA DE RITA (COMO 1907) – La neopromossa continua a macinare punti, e lo fa anche grazi a De Rita, andata a segno nel derby contro il Como Women. Ed il meglio deve ancora venire.