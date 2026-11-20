Scatta oggi, venerdì 20 novembre, l’avventura dell’Italia ai Mondiali di calcio U17. Sul Campo 3 dell’Aspire Zone di Doha (Qatar), con calcio d’inizio alle 16:00 italiane (le 18:00 locali), gli azzurrini esordiscono nella rassegna iridata affrontando i pari età della Giamaica, nella prima giornata del Gruppo E.

La Nazionale si presenta ai nastri di partenza con i riflettori puntati addosso e il peso, dolce ma impegnativo, del ruolo di favorita. La selezione guidata dal tecnico federale Daniele Franceschini arriva in Qatar forte del titolo europeo conquistato lo scorso giugno dalla generazione dei nati nel 2009.

L’obiettivo dichiarato è dare continuità a un ciclo straordinario e provare a eguagliare, o addirittura migliorare, lo storico terzo posto ottenuto dall’Italia nell’ultima edizione del torneo, disputata sugli stessi campi. Per riuscirci, Franceschini si affida a un gruppo collaudato e ricco di talento, in cui spiccano elementi già molto attesi come Diego Perillo, Riccardo Cassano e Federico Croci.

Dall’altra parte, però, ci sarà una Giamaica tutt’altro che arrendevole. I giovani Reggae Boyz, allenati dal commissario tecnico Wendell Downswell, hanno conquistato il pass per il Mondiale dominando il proprio girone nelle qualificazioni della zona CONCACAF. È una squadra fisica, veloce e imprevedibile, il cui baricentro tecnico ed emotivo ruota attorno al capitano Jhamarie Nolan: un trequartista atipico, capace di abbinare qualità con la palla al piede a una stazza fisica importante.

Partire con il piede giusto sarà fondamentale per indirizzare fin da subito un girone che comprende anche la Costa d’Avorio, prossima avversaria lunedì 23 novembre alle 15:30, e l’Uzbekistan, attesa giovedì 26 alle 15:00. La formula del torneo garantisce il passaggio alla fase a eliminazione diretta alle prime due di ciascuno dei dodici gruppi e alle otto migliori terze, ma conquistare subito i tre punti permetterebbe agli Azzurrini di gestire con maggiore serenità le energie, in un torneo fitto di impegni ravvicinati.

La partita tra Italia e Giamaica, valida per il Gruppo E dei Mondiali U17 2026 di calcio, andrà in scena quest’oggi alle ore 16:00 (18:00 locali) sul Campo 3 dell’Aspire Zone di Doha (Qatar). La copertura televisiva sarà garantita da RaiSport HD e in streaming su RaiPlay.

ITALIA-GIAMAICA MONDIALI U17 CALCIO 2026

Venerdì 20 novembre (orari italiani)

Ore 16:00 Italia vs Giamaica al Campo 3 dell’Aspire Zone di Doha (Qatar) – Diretta tv su RaiSport HD.

PROGRAMMA ITALIA-GIAMAICA MONDIALI U17 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay