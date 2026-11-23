Italia e Costa d’Avorio si affrontano oggi pomeriggio, alle 15:30 italiane, a Doha nel secondo incontro del Gruppo E dei Mondiali U17 di calcio, una sfida che mette in palio una seria ipoteca sul passaggio del turno. Dopo l’esordio perfetto della prima giornata, le due capoliste del girone si presentano sul Campo 3 dell’Aspire Zone appaiate a quota tre punti, ma con stati d’animo e biglietti da visita decisamente diversi.

L’Italia di Daniele Franceschini arriva all’appuntamento forte della miglior differenza reti del raggruppamento, frutto del travolgente 6-0 rifilato alla Giamaica al debutto. Gli azzurrini hanno mostrato subito un’identità precisa, grande qualità nel palleggio e una facilità disarmante sotto porta, confermandosi tra le selezioni europee più attrezzate della rassegna qatariota.

Sul fronte opposto c’è una Costa d’Avorio che ha battuto 2-1 in rimonta l’Uzbekistan nella gara inaugurale. La formazione africana fa della fisicità, delle transizioni rapide e dell’imprevedibilità dei singoli le proprie armi migliori, e rappresenta un banco di prova ben più severo rispetto all’esordio per testare la tenuta difensiva dei ragazzi di Franceschini.

Con il passaggio del turno esteso anche alle migliori terze, una vittoria oggi garantirebbe di fatto a una delle due squadre la qualificazione aritmetica ai sedicesimi di finale con un turno di anticipo. Per Franceschini sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione ed evitare cali di tensione dopo la goleada iniziale, gestendo le energie in vista della chiusura del girone, prevista giovedì contro l’Uzbekistan.

La partita tra Italia e Costa d’Avorio, valida per il Gruppo E dei Mondiali U17 2026 di calcio, andrà in scena quest’oggi alle ore 15:30 (17:30 locali) sul Campo 3 dell’Aspire Zone di Doha (Qatar). La copertura televisiva sarà garantita da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, FIFA+ e DAZN.

ITALIA-COSTA D’AVORIO MONDIALI U17 CALCIO 2026

Lunedì 23 novembre (orari italiani)

Ore 15:30 Italia vs Costa d’Avorio al Campo 3 dell’Aspire Zone di Doha (Qatar) – Diretta tv su RaiSport HD.

PROGRAMMA ITALIA-COSTA D’AVORIO MONDIALI U17 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay, FIFA+ e DAZN