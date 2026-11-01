Calcio femminile, Roma a punteggio pieno dopo il 5° turno di Serie A. Tris dell’Inter

In attesa del posticipo di domani sera tra Fiorentina e Juventus, in programma alle 20:30 e destinato a completare il quadro della classifica, la Serie A di calcio femminile è scesa in campo quest’oggi con tre incontri validi per il sesto turno di campionato. Riflettori puntati sulle vittorie di Roma e Inter, mentre il Como Women ha superato di misura il Milan.

Prestazione convincente dell’Inter Women, che all’Arena Civica si impone con un netto 3-0 sulla Lazio Women. La formazione nerazzurra, guidata da David Sassarini, ha indirizzato la partita grazie a uno sfortunato autogol di Consolini, prima di affidarsi al talento e alla concretezza di Haley Bugeja.

L’attaccante maltese si è presa la scena con una splendida doppietta, impreziosendo una prestazione di spessore con un traguardo individuale di particolare rilievo: con queste due marcature, è diventata la prima calciatrice straniera nella storia dell’Inter Women a superare quota 30 gol con la maglia nerazzurra.

Un successo che consente alle milanesi di salire a 13 punti in classifica e di prolungare una striscia difensiva di assoluto valore: cinque gare consecutive di campionato senza incassare reti. Un’ulteriore conferma della solidità della squadra, che aveva già superato la Lazio per 3-1 lo scorso settembre, in occasione della fase a gironi della Serie A Women’s Cup.

La Roma, però, non conosce ostacoli e continua la propria marcia in vetta alla classifica. Al Tre Fontane, le giallorosse hanno superato il Napoli Women per 2-1, conquistando la quinta vittoria consecutiva in altrettante giornate di campionato e confermandosi a punteggio pieno.

Una prova di carattere quella della squadra di Gianpiero Piovani, capace di gestire una partita tutt’altro che semplice. A sbloccare il risultato ci ha pensato Manuela Giugliano al 17′, ma al 24′ l’espulsione di Bianca Vergani, arrivata dopo un consulto al VAR, ha costretto le capitoline a proseguire la gara in inferiorità numerica.

Il Napoli ha approfittato della situazione, trovando il pareggio allo scadere della prima frazione con Michela Giordano. Nella ripresa, tuttavia, la Roma ha dimostrato personalità e determinazione, continuando a cercare il gol nonostante l’uomo in meno. La pressione giallorossa è stata premiata all’88’, quando ancora Giugliano ha trovato la rete del definitivo 2-1, completando una doppietta pesantissima.

Tre punti che certificano ulteriormente le ambizioni della formazione capitolina: 15 punti in cinque partite e primo posto solitario, con un percorso fin qui impeccabile.

Successo di misura per il Como Women, che supera il Milan grazie alla rete di Veronica Bernardi, a segno al 54′. Una vittoria importante per la formazione lariana, capace di capitalizzare l’occasione e portare a casa tre punti preziosi nella corsa alle posizioni di vertice.

Con questo risultato il Como sale a quota 8 punti, conquistando momentaneamente il quarto posto in classifica, a sette lunghezze dalla capolista Roma. Situazione diversa per il Milan, che incassa una battuta d’arresto e rimane fermo a 6 punti, in settima posizione.