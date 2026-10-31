Calcio femminile: secondo pareggio consecutivo per il Como 1907 in Serie A, Parma e Sassuolo si dividono la posta

Un altro pareggio per il Como 1907. La sorprendente squadra neopromossa si è dovuto accontentare dell’1-1 in occasione dello spigoloso match in casa della Ternana, partita che ha inaugurato la quinta giornata della Serie A 2026-2027 di calcio femminile. Si tratta del secondo pari consecutivo per le lariane, al momento seconde in classifica in attesa delle big.

A sbloccare il risultato sono state per prima le ospiti, letali in una ripartenza orchestrata al 24′ da Moraca, bravissima poi a servire in corsa Bonfantini, a sua volta molto lucida nell’inserimento nella parte sinistra dell’area facendo partire un piattone vincente. Le padrone di casa hanno poi pareggiato i conti nella ripresa, precisamente al 75′ con il tap-in di Strode, la quale ha battuto in rete a seguito di una manovra di pregevole caratura costruita dalle compagne.

Non si sono fatte troppo male anche Parma e Sassuolo che, un derby tutto emiliano, non sono andate oltre lo 0-0 rimanendo così nella parte bassa della classifica, entrambe ferme con soli due punti.

La Serie A 2026-2027 di calcio femminile tornerà domani, domenica 1 novembre, con altri incontri importantissimi in ottica classifica, considerato che scenderanno in campo la capolista Roma (impegnata contro il Napoli), l’Inter (a confronto con la Lazio) e il Milan (pronto a giocarsi le sue carte con il Como Women).