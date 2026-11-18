Serata europea importante allo stadio “Pozzo-La Marmora” di Biella per la Juventus, impegnata contro le belghe dell’OH Leuven nella quinta e penultima giornata della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Le bianconere cercavano un successo fondamentale per blindare le proprie ambizioni continentali e l’obiettivo è stato centrato. La squadra di Isaac Guerrero si è imposta per 2-0 al termine di una gara sofferta e rimasta bloccata fino agli ultimi minuti, sbloccata dalle forze fresche in arrivo dalla panchina: i gol di Annamaria Serturini all’86′ e di Matilde Pavan in pieno recupero valgono tre punti pesantissimi, che portano la Juventus a quota 9 in classifica e in un’ottima posizione per giocarsi le proprie possibilità nella fase a eliminazione diretta.

Nel primo tempo la Juventus è partita subito con il piede sull’acceleratore. Già al 2′ e al 3′ Cecilia Salvai si è resa pericolosa sugli sviluppi di calcio piazzato, prima con uno stacco deviato in angolo, poi con una conclusione alta. Le bianconere hanno schiacciato le ospiti nella propria metà campo: al 6′ il portiere ospite Seynhaeve si è superata con un doppio intervento su Noordman e Chiba, mentre all’8′ il colpo di testa di Redondo è finito centrale.

Con il passare dei minuti, nonostante il totale controllo territoriale delle padrone di casa, rimasto sterile per l’imprecisione di Bartel al 15′, Noordman al 17′ e Chiba al 19′, i ritmi si sono abbassati e la gara si è incattivita, complice qualche scintilla di troppo tra Carbonell e Papatheodorou. Prima dell’intervallo, al 43′, è servito ancora un grande riflesso di Seynhaeve per deviare in corner un altro pericoloso colpo di testa di Salvai. Si è andati così al riposo sullo 0-0.

L’avvio di ripresa ha ricalcato il copione della prima frazione: Noordman ha messo subito in area un cross insidioso al 49′ e Carbonell ha sprecato una grande occasione al 58′, non inquadrando lo specchio da ottima posizione. L’OH Leuven, però, ha cominciato a pungere in contropiede. Dopo aver spaventato Rusek con Conijnenberg (51′) e Bosteels (53′), le belghe sono andate a un passo dal clamoroso vantaggio al 72′: la potente conclusione dalla distanza di Bosteels si è stampata sulla traversa, salvando la Juventus. Quattro minuti più tardi è stata ancora Bosteels a impegnare Rusek, attenta nella respinta.

Nel momento più delicato, le scelte dalla panchina di Guerrero, ammonito per proteste all’81′, hanno cambiato l’inerzia della serata. All’83′ è entrata Annamaria Serturini al posto di Noordman e in appena tre minuti ha lasciato il segno: all’86′ la numero 15 bianconera ha fatto partire un preciso destro che ha battuto Seynhaeve e fatto esplodere il “Pozzo-La Marmora”. L’OH Leuven ha accusato il colpo e in pieno recupero è arrivato anche il raddoppio che ha chiuso i conti: al 90’+2′ un’altra subentrata, Matilde Pavan, ha inventato uno splendido pallonetto per il definitivo 2-0.