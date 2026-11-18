L’Inter ha ceduto il passo con onore al Real Madrid in occasione del quinto turno valido per la Champions League 2026-2027 di calcio femminile. Precisamente, le nerazzurre sono state battute per 3-1 dalla celeberrima squadra spagnola, dopo aver condotto una partita di grande sacrificio in cui si è persa la flemma solo nel finale.

Dopo aver sfiorato la rete per più volte, il Real si porta avanti al 28’ con Beerensteyen, abile a battere in rete dopo un’azione caotica in area di rigore. A seguito di un penalty prima assegnato e poi revocato dal VAR, ecco però che arriva il guizzo di matrice lombarda: al primo minuto di recupero infatti l’Inter ripristina gli equilibri sugli sviluppi di un calcio d’angolo, complice la spizzata di testa da parte di Raphino e con Cambiaghi che apre il piatto destro superando il portiere avversario. Un pareggio significativo, in quanto concretizzato dopo pochi minuti dall’espulsione di Vilhjálmsdóttir.

Il muro delle ragazze di Davide Sassarini regge per quasi tutta la durata della ripresa, prima di infrangersi a cinque minuti dalla fine del tempo regolamentare, quando l’appena entrata Brunn firma il tap-in vincente dopo il palo interno colpito da Mendez. Poi, al 92’, la stessa centrocampista offensiva trasformerà un calcio di rigore che porterà il tabellone sul 3-1 finale.

In virtù di quanto successo l’Inter è rimasta a quota 4 punti in classifica, maturando in questo modo la terza sconfitta consecutiva. Sarà cruciale in tal senso la prossima, proibitiva, sfida contro l’Arsenal, pianificata il prossimo 16 dicembre.