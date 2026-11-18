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Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra Real Madrid e Inter, valido per la seconda giornata della League Phase della Champions League femminile 2026/2027.

Le nerazzurre arrivano a questa sfida dopo due pesanti sconfitte nella competizione, dopo aver perso per 6-0 contro il Lione e per 4-1 contro il Manchester City con la rete di Benedetta Glionna La squadra di David Sassarini occupa, attualmente, il tredicesimo posto nella graduatoria e sarebbe la prima esclusa dai play-off per i quarti di finale della fase a eliminazione diretta. Situazione migliore in Serie A, dove la compagine meneghina occupa la seconda posizione, anche se nell’ultima uscita è arrivata una sconfitta per 3-2 contro la Juventus, con i gol di Brittany Raphino.

Il team spagnolo, invece, è attualmente settima nella classifica della League Phase, con tre pareggi e una vittoria, arrivata nell’ultimo turno per 3-0 contro il Paris, con le reti di Arianna Caruso, Lineth Beeerensteyn e Linda Caicedo. La squadra allenata da Pau Quesada sta disputando anche una buona Liga, essendo seconda alle spalle del Barcellona.

Il match tra Real Madrid e Inter inizierà alle ore 18.45 e andrà in scena all’Estadio Alfredo Di Stefano di Madrid. Potete seguire l’intera partita in Diretta Live testuale su OA Sport! Buon divertimento a tutti!