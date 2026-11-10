Calcio a 5, Salvo Samperi: “Contro il Kosovo partita decisiva. Ci giochiamo il tutto per tutto”

Italia-Kosovo, partita valida per la quarta giornata del Gruppo 10 del Main Round per le qualificazioni ai Mondiali 2028 di calcio a 5, è sempre più vicina. Dopo aver vinto a Pristina, lo scorso 6 novembre con un rocambolesco 4-3 esterno, gli azzurri hanno sulla “racchetta” il primo match point per superare questa fase eliminatoria.

Stasera alle ore 20, a Barletta, il calcio d’inizio del return match: in caso di vittoria, in un mini-girone che comprende anche la Georgia, l’obiettivo sarebbe raggiunto con una gara d’anticipo.

A parlarne in conferenza stampa è stato il ct dell’Italia, quel Salvo Samperi che ha sottolineato l’importanza della posta in palio: “È una partita decisiva in cui ci giochiamo il tutto per tutto – ha affermato -. A Pristina abbiamo dato il nostro 100% e abbiamo vinto 4-3, non possiamo permetterci di scendere di livello, anzi, dobbiamo alzarlo ancora. Servirà replicare quell’atteggiamento e quell’intensità per ottenere la qualificazione”.

Poi sul Kosovo ha aggiunto: “Affrontiamo un avversario con caratteristiche molto precise, come l’incorporazione del portiere in fase di costruzione di gioco: lato nostro abbiamo lavorato sulle cose da migliorare e sono sicuro che abbiamo ancora margini di crescita per mettere in campo una prestazione di alto livello”.

Il calendario del Gruppo 10 del Main Round

Mercoledì 14 ottobre, Georgia-Kosovo 2-3

Martedì 20 ottobre, Italia-Georgia 3-2

Venerdì 6 novembre, Kosovo-Italia 3-4

La classifica dopo due giornate

Italia 6, Kosovo 3, Georgia 0

Martedì 10 novembre, Italia-Kosovo | Barletta

Mercoledì 24 febbraio, Kosovo-Georgia

Martedì 2 marzo, Georgia-Italia

Le date

Sorteggio spareggi Main Round: 5 marzo 2027

Spareggi Main Round: 12-21 aprile 2027

Sorteggio fase a gironi Elite Round: 20 maggio 2027

Fase a gironi Elite Round: 6-15 settembre 2027, 11-20 ottobre 2027, 13-22 dicembre 2027

Spareggi Elite Round: 20 gennaio 2028

Spareggi Elite Round: 10-19 aprile 2028