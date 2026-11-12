Calcio a 5: dopo la Nazionale, torna la Serie A con l’ottava giornata

La Serie A 2026-2027 di calcio a 5 è pronta a tornare in scena. Dopo il periodo dedicato alle nazionali, con l’Italia che battendo due volte il Kosovo è riuscita a qualificarsi per l’Elite Round verso i Mondiali 2028, il massimo campionato italiano di futsal prepara l’ottava giornata della sua stagione regolare.

Si gioca fra venerdì 13 e sabato 14 novembre: ad aprire il menù sarà la capolista Meta Catania, i siciliani faranno visita al Capurso alle 20.00, mentre alle 20.30 spazio a Benevento-Giovinazzo e degli interessanti L84 Torino-Sandro Abate e Napoli-Came Treviso, oltre a Sporting Sala Consilina-Active Network.

A completare il turno, nella giornata successiva: Fortitudo Pomezia-Roma (h 18.00) e Petrarca-Feldi Eboli (h 18.45).

In virtù di una classifica ancora molto corta, fatta eccezione per la Meta Catania che – con 21 punti – ha 4 lunghezze di vantaggio sulla seconda, Napoli Futsal a 17, ogni partita potrà andare a rimodellare la graduatoria fra zona playoff e zona salvezza.