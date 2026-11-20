Jannik Sinner non disputa un incontro dallo scorso 12 luglio, quando sconfisse il tedesco Alexander Zverev nella finale di Wimbledon e difese il titolo sull’erba più prestigiosa del momento. Da quel momento, il fuoriclasse altoatesino non è più tornato in campo a causa di un problema al ginocchio, che lo ha fortemente debilitato negli ultimi quattro mesi abbondanti e che gli ha impedito di rientrare in scena per la seconda parte di questa stagione.

Dopo i cinque Masters 1000 vinti in primavera (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma) e l’apoteosi nel terzo Slam di questa annata agonistica, il 25enne non ha avuto modo di rimettersi in moto, ha perso la vetta del ranking ATP e chiuderà il 2026 da numero 2 del mondo, con parecchie incognite all’orizzonte: rientrerà davvero al Six Kings Slam (torneo di esibizione previsto a Riad dal 27 al 30 dicembre) e punterà poi agli Australian Open, oppure il suo recupero sarà più lungo e necessiterà di altro tempo?

Dato che il suo stop dura ormai da cinque mesi, è lecito domandarsi se Jannik Sinner possa ricorrere al ranking protetto. Tale norma consente ai giocatori che ritornano in campo dopo una lunga pausa, causata da infortuni o gravi problemi di salute (sul fronte femminile si parla anche di gravidanza e maternità), di poter utilizzare in fase di iscrizione a un torneo, per un periodo di un anno, una posizione di classifica calcolata con la media matematica del ranking del giocatore durante le 13 settimane successive all’ultimo match.

In caso di pausa dal circuito compresa tra i 6 e i 12 mesi il numero di eventi in cui utilizzare il ranking protetto è pari a otto, mentre in caso di stop dell’attività fosse superiore ai 12 mesi il numero di eventi in cui adottare questa misura sale a quota dodici. Sinner è stato o primo o secondo nelle tredici settimane dopo Wimbledon, ma il ranking protetto serve solo per entrare nei tabelloni e non garantisce lo status di testa di serie.

Al momento, l’utilizzo del ranking protetto sarebbe decisamente prematuro per Jannik Sinner, ma se il rientro tarderà e dovesse non onorare la cambiale degli Australian Open (800 punti per la semifinale) e i cinque trionfi nei Masters 1000 (1.000 punti a testa), allora potrebbe non essere un’ipotesi da scartare.