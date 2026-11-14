Boxe: Luca D’Ortenzi ed Eros Seghetti si contendono l’Europeo dei mediomassimi a Guidonia

Domani, a Guidonia Montecelio, a est di Roma, Luca D’Ortenzi ed Eros Seghetti si contenderanno il titolo europeo dei mediomassimi. Erano 60 anni che, nella categoria, non si verificava un simile evento. Non è un modo di dire, ma un fatto reale, perché l’ultima volta si ebbe il 2 dicembre 1966 al PalaEur (che allora per i romani era semplicemente “il Palasport”) con la difesa effettuata da Giulio Rinaldi nei confronti di Piero del Papa.

Si tratta di un momento che va comunque ricordato nell’era recente del pugilato italiano, con D’Ortenzi (38 anni, 21-4-0) che difende il titolo ottenuto contro il polacco Robert Parzeczewski nello scorso maggio e Seghetti (32 anni, 13-1-1) che, dal canto suo, arriva dalla conquista del titolo EBU Silver arrivata nello scorso luglio nella sua Ascoli Piceno contro il bosniaco Enid Numanovic.

Sebbene D’Ortenzi possa sfruttare il fattore pubblico per definirsi, a ragion veduta, il favorito della notte, va rimarcato come lo stile di Seghetti, con un destro importante e una visione tattica dei combattimenti che si lascia sempre ben vedere, possa rendere questa riunione in certa misura movimentata. Va comunque ricordato che si tratta di una difesa volontaria da parte di D’Ortenzi, in attesa di quella che verrà poi definita dall’EBU dopo la decadenza da tale status del britannico Craig Richards.

Ma la riunione, che non per caso l’organizzazione firmata OPI Since 82 ha chiamato Road to Glory Fight Night, è anche una delle più interessanti dell’anno a livello pugilistico in Italia. Sono di fatto quattro i combattimenti da tenere sott’occhio: oltre a questo, c’è anche l’Europeo femminile dei pesi gallo tra Gloria Peritore e la spagnola Karla Merida, che è e rimane una sorta di co-clou più che di sottoclou. Inoltre, Giovanni Sarchioto se la vedrà con il francese Ciril Johnson Suffo per il titolo WBO Internazionale dei pesi medi, e ci sarà anche Vincenzo La Femina contro l’ucraino Ihor Semonchuk per la cintura WBO Global dei pesi piuma. Riunione che, nel complesso, assomma sei combattimenti.