All’Allianz Cloud di Milano è andata in scena la serata di TAF – The Art of Fighting, che culminerà con l’attesissimo main event: il ritorno sul ring di Clemente Russo, che a 44 anni si rimetterà in gioco dopo cinque stagioni di inattività e affronterà Momo Elmaghraby tra i pesi massimi (il limite è stato fissato in 93 kg). In attesa di rivedere all’opera il ribattezzato Tatanka, uno degli indiscussi fari della boxe italiana, si è consumato un intenso sottoclou.

Francesco Paparo ha sconfitto lo spagnolo Alex de la Rosa per split decision, al termine di un confronto molto intenso e combattuto, in cui si è fatto apprezzare per alcuni colpi di ottima caratura tecnica e ben precisi, che hanno fatto vacillare il rivale iberico: 117-111, 113-115, 115-113 in favore del 25enne di Rho, capace di trionfare in casa e di conquistare il titolo europeo silver (quindi non la cintura continentale vera e propria, ma quella di livello inferiore) tra i pesi superpiuma.

Si trattava di una tappa importante della carriera per il ribattezzato King Papachenko, che ora potrà provare a scalare le gerarchie della categoria. Prima dell’incontro di rilievo internazionale, c’è stato spazio per due mach che mettevano in palio il titolo italiano: Roberto Amefiam ha mandato al tappeto Vincenzo Lizzi con un micidiale destro doppiato da un gancio sinistro nel corso della terza ripresa ed è salito sul trono dei pesi mediomassimi, mentre Francesco Magrì ha difeso la corona dei pesi superwelter regolando Valerio Mantovani ai punti (96-94 su tutti i cartellini).

La riunione si era aperta alle ore 18.50 con tre match non validi per il titolo: Roberto Lizzi ha battuto Marike Oulare ai punti tra i pesi massimi, Yohan Acosta ha prevalso su Stiven Leonetti Dredhaj con un ko al primo round tra i cruiser, Akrem Aouina ha sconfitto Damiano Falcinelli ai punti tra i superwelter.