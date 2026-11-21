CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione di Russo-Elmaghraby – Le dichiarazioni di Russo – Perché l’incontro non è in diretta tv

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Clemente Russo vs Momo Elmaghraby, incontro di boxe (pesi massimi, limite fissato a 93 kg) che andrà in scena all’Allianz Cloud di Milano. Tutto esaurito nell’impianto del capoluogo lombardo per assistere al grande ritorno sul ring del ribattezzato Tatanka, uno dei volti simbolo del pugilato tricolore: due volte Campione del Mondo tra i dilettanti e due volte argento olimpico (sempre tra i massimi), si rimetterà in gioco a 44 anni, a cinque anni di distanza dal primo ritiro.

La nobile arte si è meritata una ribalta mediatica alle nostre latitudini che mancava da davvero molto tempo, merito di un punto di riferimento del pugilato tricolore, che si è allenato duramente negli ultimi mesi per farsi trovare pronto a questa serata. Si combatterà sulla distanza delle otto riprese da tre minuti ciascuna, sarà il main event dell’intenso programma di TAF – The Art of Fighting 14.

Clemente Russo farà il proprio vero debutto da professionista (escludendo la parentesi della World Series of Boxing), fronteggiando un avversario più giovane di 14 primavere: Mohamed Elmaghraby, italiano di 30 anni, è imbattuto tra i professionisti, con un ruolino di 15 vittorie in altrettanti incontri disputati (sette prima del limite).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Clemente Russo vs Momo Elmaghraby, incontro di boxe (pesi massimi, limite fissato a 93 kg): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, round dopo round, colpo dopo colpo, per non perdersi davvero nulla. Si inizierà alle ore 23.00 circa. Buon divertimento a tutti.