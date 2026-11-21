Ritorna sul ring Clemente Russo, in una situazione che è risultata abbastanza chiacchierata per numerosi ordini di motivi. Com’è come non è, la riunione di Milano denominata TAF 14 ha lui come principale protagonista, assieme al forte egiziano Mohamed Elmaghraby nel ruolo di ulteriore protagonista della situazione.

Una serata che riporta agli onori delle cronache uno degli uomini più significativi del pugilato italiano negli ultimi vent’anni, uno che di soddisfazioni dalle nostre parti ne ha portate in numero importante. Sarà un ricco sottoclou quello che precederà il suo ritorno, il che fa capire quanto sia elevata la qualità messa sul ring da questa serata che promette davvero tantissimo in senso buono.

Il combattimento tra Clemente Russo e Mohamed Elmaghraby si disputerà oggi all’interno di una riunione che inizierà alle ore 17:00. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su Mediaset Infinity dalle 18:50 con Lizzi-Oulare, Mantovani-Magrì, Amefiam-Lizzi e Paparo-de la Rosa prima di Russo-Elmaghraby. Italia1 trasmetterà una differita tv a partire dalle 00:10.

A CHE ORA RUSSO-ELMAGHRABY OGGI

Sabato 21 novembre

Ore 23:00 circa Clemente Russo (ITA)-Mohamed Elmaghraby (EGY) (Massimi) – Diretta tv su Italia1

Sottoclou

Francesco Paparo (ITA)-Alex de la Rosa (ESP) (Titolo EBU Silver superpiuma)

Paul Amefiam-Vincenzo Lizzi (Titolo italiano mediomassimi)

Valerio Mantovani-Francesco Magrì (Titolo italiano superwelter)

Roberto Lizzi (ITA)-Morike Oulare (GUI) (Massimi leggeri)

Akrem Aouina (TUN)-Damiano Falcinelli (ITA) (Superwelter)

Maxim Prodan (UKR)-Federico Schinina (ITA) (Superwelter)

Yohan Acosta (DOM)-Stiven Leonetti Dredhaj (ITA) (Mediomassimi)

In apertura esibizione del dilettante Harold Trivino Caicedo.

PROGRAMMA RUSSO-ELMAGHRABY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista (differita Italia1 alle 00:10)

Diretta streaming: Mediaset Infinity (dalle 18:50)