Un’intervista sul doping, una battuta sui gelati e un fotomontaggio destinato a far discutere. Tadej Pogačar ha rilasciato un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, e una sua frase ha innescato la risposta, ironica ma non troppo, di Riccardo Riccò. Una riflessione seria sul ciclismo moderno è così diventata un caso virale.

Il fuoriclasse sloveno della UAE Team Emirates-XRG, intervistato dalla Rosea, ha difeso l’etica del gruppo di oggi: “Tutti ci dedicano il 100% della vita, si impegnano ad avere una corretta alimentazione, a prepararsi bene”. Poi, sul tema dei controlli e della propria integrità, nessun giro di parole: “Metto la mano sul fuoco per me e per la maggioranza del gruppo“.

Il campione del mondo ha quindi spiegato perché oggi barare non convenga, anche in vista della vita dopo il ritiro: “Qualcuno che ci prova ci sarà sempre, ma non ne vale la pena. Nessuno vuole rischiare la vita. Con un errore rischi poi di dover andare a vendere gelati“.

Una frase che ha toccato direttamente la storia di Riccò. L’ex scalatore modenese, radiato dopo le vicende legate al doping, da anni ha cambiato vita ed è imprenditore nel settore delle gelaterie: gestisce infatti la Chocoloco a Vignola, in Emilia.

La risposta dell’ex Cobra è arrivata in fretta, via Instagram, a metà tra il serio ed il faceto. Riccò ha pubblicato un fotomontaggio in cui lo stesso Pogačar, dietro il bancone, veste i panni del gelataio e gli serve un cono. A corredo, un messaggio rivolto direttamente allo sloveno: “Accetto il dissing. Molto simpatico. Anche io sto al gioco. Me lo aspettavo molto prima, diciamo. Però ti dico anche che è un attimo che vieni a fare il gelato con me. Quindi prima di parlare bisogna essere sicuri al 100%. E ne ho visti tanti poi che sono passati dall’altra parte“.

STORIA SU INSTAGRAM DI RICCARDO RICCO’

Il botta e risposta a distanza mette di fronte due generazioni di ciclismo. Da una parte il dominatore del gruppo contemporaneo, spesso chiamato a rispondere dei sospetti suscitati dalle sue prestazioni. Dall’altra uno dei volti più controversi degli anni 2000, che già in passato aveva commentato l’era attuale con la frase “mi dopavo quando si dopavano tutti” e che oggi sceglie l’ironia dei social per replicare a quella che ha vissuto come una frecciata diretta.