Il futuro di Tadej Pogačar, le ambizioni di Isaac Del Toro, la crescita di Giulio Pellizzari e le prospettive del ciclismo italiano, tra giovani talenti e nuovi progetti internazionali. Sono tanti i temi affrontati con Alex Carera, uno dei procuratori più influenti del panorama ciclistico mondiale, raggiunto telefonicamente all’indomani del tradizionale party organizzato da A&J All Sports nella suggestiva cornice della Franciacorta. Un appuntamento che ha riunito alcuni dei grandi protagonisti del ciclismo internazionale, a partire proprio da Tadej Pogačar, apparso sorridente e rilassato. Il fuoriclasse sloveno è soltanto uno dei tanti campioni rappresentati dall’agenzia di management dei fratelli Carera, che annovera tra i propri assistiti anche Isaac Del Toro, Giulio Pellizzari e numerosi altri corridori affermati, oltre a una nuova generazione di giovani promesse. Con Alex Carera abbiamo fatto il punto sui programmi e sulle ambizioni dei suoi atleti in vista del 2027, senza tralasciare una riflessione sul futuro del movimento italiano e sulle opportunità che potrebbero arrivare dalla nascita di una nuova formazione greca a forte impronta italiana.

Al party A&J abbiamo visto un Tadej sorridente: ha recuperato al 100% dall’infortunio? Lo vedremo già al Tour Down Under?

“Tadej ha recuperato completamente dall’infortunio, è tornato al 100%. Per il 2027 vorrebbe impostare una stagione simile a quelle degli ultimi tre anni, senza anticipare troppo il debutto agonistico. Con la squadra è stata valutata anche l’ipotesi di iniziare dall’Australia, ma la sua preferenza sarebbe quella di tornare a correre a marzo. In ogni caso, non è ancora stata presa una decisione definitiva”.

Possiamo dire che sesto Tour, Vuelta e Mondiali siano i principali obiettivi di Tadej nel 2027?

“Sì, assolutamente. A questi obiettivi aggiungerei anche la Parigi-Roubaix”.

Come vive un fenomeno come Pogačar l’ascesa di un potenziale rivale come Seixas?

“La vive come uno stimolo. Avere giovani corridori che emergono e riescono a esprimersi ad altissimo livello è qualcosa di positivo, perché ti impedisce di adagiarti sui risultati raggiunti e ti spinge a trovare continuamente nuove motivazioni per rimanere al vertice. La parte più bella di un percorso sportivo è certamente il viaggio che ti porta fino in cima, ma la sfida più difficile arriva dopo: riuscire a restarci. Ed è proprio questo l’aspetto più complesso per un campione”.

Del Toro è pronto per vincere un Grande Giro?

“Sì, Isaac ha tutte le carte in regola per poter vincere un Grande Giro”.

Pellizzari ha fatto bene nelle corse di una settimana, ma il Giro non è andato come sperato: cosa dobbiamo aspettarci nella prossima stagione?

“Il Giro d’Italia 2026 è stato particolarmente sfortunato per Giulio. Sono convinto che, senza il problema di salute che lo ha condizionato, avrebbe potuto tranquillamente giocarsi un posto sul podio, competendo con corridori come Gall e Hindley. Vingegaard, invece, era di un altro livello. Nei Grandi Giri non basta essere forti: bisogna riuscire a mantenere un rendimento elevato per tre settimane e avere anche un pizzico di fortuna. Giulio ha sia la testa sia le gambe per competere ai massimi livelli in un Grande Giro”.

Sempre rimanendo a Pellizzari, il fatto che in Red Bull ci siano tante punte come Evenepoel, Lipowitz, magari anche Finn, rischia di togliergli spazio?

“No, non credo. Un grande corridore deve correre in una grande squadra, soprattutto quando ha una personalità forte come quella di Giulio. La presenza di altri campioni non deve essere vista necessariamente come un limite. Per quanto riguarda Finn, invece, credo sia ancora troppo giovane per poter essere paragonato ai corridori che oggi rappresentano i punti di riferimento della squadra”.

L’opzione Astana resta aperta per Pellizzari?

“Giulio è un corridore molto richiesto e ci sono diverse squadre interessate a lui. Tuttavia, alla Red Bull si trova molto bene e, al momento, non ha alcuna intenzione di cambiare squadra”.

Che prospettive di carriera vedi per Tiberi invece?

“Credo che Antonio sia un corridore particolarmente portato per le corse a tappe. Il suo limite principale, però, è rappresentato dalla difficoltà nel gestire le alte temperature, un aspetto che abbiamo visto sia al Tour de France sia alla Vuelta. Penso che debba lavorare su alcune caratteristiche fisiche per riuscire a esprimere pienamente il proprio potenziale anche in quelle condizioni. Il talento non gli manca e, secondo me, ha tutte le qualità per poter entrare tra i primi cinque della classifica generale di un Grande Giro”.

Hai parlato di una squadra greca, con forte matrice italiana, che potrebbe veramente rilanciare il nostro movimento. Quali sono i motivi che te lo fanno pensare?

“Si tratta di un progetto greco, ma con una forte componente italiana, perché una parte del management sarà proprio italiana. Quello che ho avuto modo di conoscere è una realtà imprenditoriale di altissimo livello, che ha deciso di investire nel ciclismo considerandolo un vero e proprio strumento di marketing per accompagnare la crescita della propria azienda nel lungo periodo. Ed è proprio questo che oggi manca in Italia. Abbiamo bisogno di grandi aziende, di multinazionali che scelgano di inserire il ciclismo tra i propri asset sportivi e di investire con una visione a lungo termine. È questa la strada per permettere al nostro movimento di crescere e tornare a competere ai massimi livelli”.

Sono passati oltre tredici anni dall’ultimo Tour de France vinto da un italiano, con Vincenzo Nibali, mentre l’ultimo successo azzurro al Giro d’Italia risale al 2016. Pensi che l’Italia possa tornare a vincere un Grande Giro nel breve o medio periodo?

“Sì, secondo me è assolutamente possibile. Abbiamo diversi giovani molto promettenti che stanno crescendo all’interno di squadre di altissimo livello. Basta guardare alla Slovenia e pensare a quello che è riuscita a fare con corridori come Pogačar e Roglič, e alla crescita straordinaria che ha avuto il suo movimento. Anche noi abbiamo talenti importanti come Pellizzari, Tiberi e Finn, ragazzi che possiedono le qualità per riportare l’Italia sul gradino più alto del podio di un Grande Giro. Non sono in grado di dire se questo accadrà tra due, tre o cinque anni, ma sono convinto che il potenziale ci sia. Il talento, in Italia, non manca”.