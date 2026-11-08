Olimpiadi Giovanili Dakar 2026: Novolodskaya vince la prova in linea femminile, Anna Bonassi decima

È Angelina Novolodskaya a conquistare la medaglia d’oro nella prova in linea femminile di ciclismo alle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026. Le atlete hanno affrontato un percorso di 59,5 chilometri, concluso dopo 1 ora, 31 minuti e 19 secondi, alla media di 39,095 km/h. La gara si è decisa allo sprint, con un arrivo particolarmente serrato risolto soltanto al fotofinish.

La russa ha preceduto l’australiana Elsie Apps e la ceca Linda Sitkova, rispettivamente medaglia d’argento e di bronzo. Ai piedi del podio ha concluso la polacca Julia Pospiech, mentre la quinta posizione è andata alla belga Jana Gevers.

Per l’Italia era presente un’unica rappresentante, Anna Bonassi, che ha tagliato il traguardo in decima posizione. L’azzurra è stata molto attiva nella prima metà di gara salvo poi non riuscire ad uscire bene allo sprint.

Tra poco spazio alla prova in linea maschile.