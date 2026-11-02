Basket, Serie A: nei posticipi cade Bologna con Trieste e vince Milano

Cade la Virtus Bologna in casa contro Trieste nel primo posticipo della sesta giornata del massimo campionato italiano di basket e ora nessuna squadra è imbattuta in Serie A. E alle sue spalle si avvicina l’Olimpia Milano, che espugna il campo di Cantù in un derby come sempre caldissimo.

VIRTUS COSTA BOLOGNA – PALLACANESTRO TRIESTE 93-100

Gli ospiti sono partiti forte con Ross e Galloway, volando sull’8-3, ma i bianconeri hanno risposto con Ferrari e Alston, restando in scia grazie anche ai 9 punti di McDermott nel primo quarto, chiuso sul 24-25 a favore di Trieste. Nel secondo periodo la Virtus ha alzato il ritmo, costruendo un importante parziale con le triple di Carr ed Edwards fino al 53-39. Jones, però, ha tenuto vivi gli ospiti, riportandoli sotto la doppia cifra di svantaggio con un’altra conclusione dall’arco. Si va così all’intervallo sul 55-46, con la partita ancora aperta.

Dopo l’intervallo la partita cambia volto: Bologna riparte bene con la tripla di Bello, ma Galloway e McDermott rispondono dall’arco e riportano Trieste in partita. Gli ospiti completano la rimonta con Candussi, che firma il sorpasso sul 69-73, e Ruzzier allunga ulteriormente, mentre Edwards prova a tenere a contatto la Virtus. Nell’ultimo periodo Deangeli e Galloway spingono Trieste fino al +10, ma Moore e una tripla di Alston riavvicinano i bianconeri al -2 a 2’30” dalla sirena. Carr però sbaglia i due liberi del possibile pareggio, e Galloway e Ross chiudono i conti sul 91-97. Finisce 93-100: Trieste ribalta la partita e espugna Bologna.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – ARMANI OLIMPIA MILANO 82-95

I padroni di casa partono meglio e piazzano un break di 10-0 che vale il 10-3, ma Milano risponde con RJ Cole e Burnell e ristabilisce la parità sul 10-10. Dopo un nuovo allungo canturino sul 17-12, i biancorossi rimontano con un 9-0 e il primo quarto si chiude sul 27-23 per la squadra di Vitucci. Nel secondo periodo Cantù allunga ancora sul 31-23, ma Bolmaro e Ricci riportano avanti Milano, che trova poi il vantaggio con Flaccadori. Moretti, già a quota 13 punti, tiene a contatto i suoi, ma nel finale è ancora Cole a lanciare l’Olimpia all’intervallo sul 47-51.

Dopo l’intervallo Cantù riparte con una grande stoppata di Brown, ma Milano continua a trovare punti e tocca il +7 sul 49-55. I padroni di casa però non mollano e completano la rimonta, tornando avanti sul 62-60 nel finale di terzo quarto, prima che Bolmaro trascini la risposta biancorossa e permetta all’Olimpia di chiudere il periodo sul +8. Nell’ultima frazione Milano parte forte e trova il primo vantaggio in doppia cifra con una penetrazione di Guduric, mentre Thompson firma un nuovo allungo ospite. Cantù tenta ancora di riavvicinarsi, ma i due liberi di Moses Wright valgono l’76-86, e nel finale Hall è decisivo con un paio di canestri che permettono all’Olimpia di gestire. Finisce 82-95: Milano espugna Cantù.