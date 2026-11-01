Basket, Serie A: Napoli batte anche Venezia. Vince ancora la Maxima Roma, ritrova il successo Udine

In attesa dei posticipi di domani, si concluse poco fa le gare della domenica valide per il sesto turno della Serie A basket 2026-2027. Napoli ha confermato il grande momento battendo in casa anche la Reyer Venezia e salendo a quota cinque successi in campionato. Bene anche la Maxima Roma che risale la classifica sconfiggendo Trento con un grande ultimo quarto. Nell’ultimo match in programma, Udine ha superato dopo una partita molto equilibrata la resistenza di Derthona, tornando a vincere dopo tre ko.

BASKET NAPOLI-REYER VENEZIA 99-81

Napoli conferma lo splendido avvio di stagione battendo in casa anche la Reyer Venezia. Dopo i primi minuti sono i partenopei a trovare il primo allungo con la tripla di Ramsey. Gli ospiti pareggiano subito con Tessitori e sorpassano poi sfruttando la lunetta (+4). Napoli però si riscatta e con Totè e Caruso si riporta davanti. La Reyer cerca di tenersi agganciata con la tripla di Green ma i campani hanno un passo diverso ed allungano fino al +14 prima dell’intervallo lungo.

Nella ripresa il copione della partita non cambia, Venezia fatica a trovare la via del canestro e la squadra di Repesa trova addirittura il +20 grazie anche alla tripla di Faggian. Gli ospiti tentano di rifarsi sotto con la tripla di Nicolao ma uno scatenato Dowtin, con il supporto di Caruso, tiene avanti Napoli. Dopo un terzo quarto da trenta punti i padroni di casa volano sulle ali dell’entusiasmo e continuano a comandare (+19). In contropiede Olinde e Tessitori ridanno speranza ai lagunari ma i punti di Petruccelli valgono il +30. Nei minuti finali il distacco è troppo ampio e Venezia non riesce a rimontare. Napoli passa per 99-81.

Top scorer: NAP: Ramsey 28, Caruso 17, White 14. VEN: Watson 15, Tessitori 14, Olinde 12

AQUILA TRENTO-MAXIMA ROMA 62-88

Quarta vittoria di fila per la Maxima Roma che batte anche Trento, scomparsa nell’ultimo quarto. Dopo un avvio molto positivo per la squadra della capitale, Trento si riavvicina con Bayehe. L’equilibrio viene rotto nel finale e la Maxima tiene il vantaggio di tre punti dopo 10′. Niang si iscrive al match ma Moon e Brown segnano il +6 ospite. L’Aquila però resta a contatto con Brown e piazza un parziale di 8-0 che vale il +3 trentino. Holiday pareggia e Roma all’intervallo è avanti 26-28.

Nella ripresa Holiday piazza altre due triple che permettono di trovare a Roma la prima vera fuga. Con Mawugbe e Bayehe i padroni di casa restano a contatto ma la Maxima si tiene ancora davanti grazie ad Alibegovic (+6). Ultimo quarto a tinte romane con 39 punti fatti. In apertura Holiday ed Alibegociv alimentano il parziale fino al 12-0 mentre Trento prova a reagire con Olivari. Gli ospiti però continuano a dilagare ed il vantaggio si allarga subito fino al +31. Roma vince per 62-88 ed alimenta il trend positivo delle ultime settimane.

Top scorer: TRE: Bigelow 15, Olivari 12, Mawugbe 8. ROM: Holiday 28, Alibegovic 18, Veronesi 9

UDINE-DERTHONA 86-77

Dopo un avvio molto equilibrato sono gli ospiti a trovare il primo strappo con Jallow e Gorham. Udine risponde subito e pareggia con Valentine ma Bortolani accorcia. Calzavara è il grande protagonista dei minuti finali del primo quarto e i friulani vanno sul +5. Il gap si allarga con il parziale dei padroni di casa che vale il virtuale +12. Alibegovic piazza la tripla ma Maddoz riporta i piemontesi sul -3. Battle e Spencer segnano ancora ma Tortona rimane a contatto dopo 20′ (40-33).

Durham apre la ripresa e con Gorham gli ospiti tornano a contatto (-2). Grazie al solito Maddox Derthona passa in vantaggio ma Sisko si mette in proprio e con un parziale di 6-0 Udine si riavvicina. Calzavara segna ancora e Battle piazza la tripla del +8. Alibegovic accorcia ma Maddox tiene avanti i padroni di casa. Tortona rimane attaccata grazie a Bortolani ma Battle e Bendzius piazzano due triple che tagliano le gambe ai piemontesi (+10). Con un’altra tripla di tabella, Bendzius chiude definitivamente il match. Finisce 86-77 per Udine.

Top scorer: UDI: Calzavara 18, Battle 16, Sisko 14. DER: Maddox 28, Bortolani 10, Durham 10