Basket femminile, le migliori italiane della sesta giornata di A1: D’Alie show, Miccoli trascina Campobasso

La sesta giornata di A1 femminile ha il suo volto copertina in Raelin Marie D’Alie. La playmaker di Brixia firma una prestazione da incorniciare, chiudendo con 26 punti e 10 assist: una doppia cifra doppia che vale il 91-79 dell’RMB Brixia Basket contro la Clv-Limonta Costa Masnago. Regista e realizzatrice allo stesso tempo, D’Alie ha preso per mano la squadra bresciana, costruendo gioco per le compagne e punendo la difesa ospite ogni volta che serviva. Per Costa Masnago non basta l’ottima serata di Maria Pilatone, autrice di 16 punti.

Nel segno di una protagonista italiana anche il successo più sofferto del turno. La Molisana Magnolia Campobasso supera di misura il Geas Sesto San Giovanni per 67-65, in una gara decisa sul filo di lana, e può ringraziare Maria Miccoli, che segna 15 punti e si rivela la giocatrice più incisiva delle molisane. Una vittoria pesante, costruita sul carattere e sulla capacità di restare davanti nei momenti caldi contro una Geas che ha provato fino all’ultimo a ribaltare l’esito.

A Venezia l’Umana Reyer batte l’Autosped G BCC Tortona 78-64 grazie a una prova di grande solidità, con Lorela Cubaj in evidenza: 16 punti e 5 rimbalzi per la lunga veneziana, dominante sotto i tabelloni e a suo agio in attacco. Al suo fianco Francesca Pan aggiunge 14 punti. Tra le ospiti il miglior contributo italiano arriva da Sofia Frustaci, che mette a referto 14 punti ma non riesce a evitare la sconfitta delle piemontesi.

Chiudono il quadro i due successi esterni più netti. La Famila Wuber Schio passa con un eloquente 94-52 sul campo delle People Strategy Panthers Roseto, con Carlotta Zanardi che porta a casa 8 punti e 8 assist, mentre per Roseto Costanza Miccoli e Caterina Dotto firmano rispettivamente 11 e 10 punti. Convince anche la Logiman Broni, che vince 81-67 a Battipaglia con i 12 punti e 4 assist di Anna Togliani, mentre per l’O.Me.P.S. si salva Emilia Carol Naddeo con 11 punti.