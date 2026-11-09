Basket femminile, Italia verso le qualificazioni agli Europei 2027 tra zoccolo duro e qualche novità

Per l’Italia è una rassegna continentale, quella che si cercherà di raggiungere tra 2026 e 2027, che inevitabilmente qualche novità dovrà pur portarla. E se Andrea Capobianco di base può affidarsi al gruppo storico, alcune occasioni daranno necessità forzata di cambiare qualcosa. Come in questa finestra, che vede fuori causa sia Cecilia Zandalasini che Matilde Villa e anche Mariella Santucci e Martina Fassina, cioè quattro dodicesimi del gruppo di Berlino 2026, fuori ognuna per la propria ragione (due per infortunio, una per problemi fisici e l’ultima per via delle complesse logiche WNBA-Europa). A loro va ovviamente aggiunta Vittoria Blasigh perché si trova dall’altra parte dell’Oceano, in quota NCAA.

Nel gruppo delle 16 attese tra Terni, Vienna e Riga la parola chiave è: mix di consolidamento e nomi emergenti. Il consolidamento, come detto, è dato dal gruppo iridato, quello che è presente senza timor di smentita, salve le citate assenze: ci sono Keys, Pasa, Verona, Pan, Cubaj, Madera, Andrè, cioè sette delle figure chiave berlinesi. A loro si aggiunge chi nel gruppo azzurro ha già vissuto momenti importanti (Ilaria Panzera, Martina Kacerik) o chi sta proprio in questa fase cercando di farsi un nome in tal senso (Carlotta Zanardi, che sta giocando forse la stagione decisiva della carriera a Schio).

Ci sono chiaramente anche i volti veramente nuovi. O quasi del tutto. Caterina Gilli in realtà è da qualche anno che la si conosce, ma sta avendo un ruolo più importante quest’anno in una Livorno che sta dimostrando di aver fatto bene le cose nell’anno dell’approdo in Serie A1. E anche Anastasia Conte aveva già da tempo, in realtà, i numeri per entrare in azzurro dopo aver fatto la trafila delle giovanili. E al Derthona, quest’anno, sta confermando di avere un livello al quale è in grado di stare tranquillamente anche in EuroCup. Un po’ diversa la situazione di Beatrice Caloro che sta facendo più fatica del dovuto, mentre merita più attenzione la vicenda di Francesca Leonardi, tenuta in particolare considerazione da Capobianco per una certa serie di caratteristiche tecniche.

Detto del fatto che anche per Sara Toffolo, dello stesso gruppo under di Conte, è arrivato finalmente un esordio a livello di gruppo che da qualche tempo pareva possibile, la figura più nuova possibile è senz’altro quella di Emma Giacchetti, classe 2007 che ha molto piglio, poca paura e tutto da guadagnare, specialmente dopo aver convinto in più di un’occasione a Campobasso, dove è sostanzialmente sotto l’ala protettrice di Sara Madera pur se si tratta di ruoli diversi. E, attenzione, sta già incidendo sia in A1 che in EuroCup.