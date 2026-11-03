Basket: BC Roma beffata sulla sirena a Salonicco, il PAOK vince una delle partite dell’anno in EuroCup

Verrà senz’altro ricordata come una delle partite sia dell’anno che della stagione, quella di stasera tra PAOK Salonicco e BC Roma, almeno per quel che riguarda l’EuroCup. A prevalere, sul filo di lana, è la squadra di casa, allenata da Andrea Trinchieri, con il punteggio di 113-111. Così, senza supplementari, direttamente nei 40 minuti: una media che non si vede neanche in NBA con i suoi otto minuti in più di tempo. Per il PAOK 45,7% da tre e 56,8% da due con 27 punti di Brein Tyree e 25 di Cedi Osman, mentre la BC Roma ne ha 18 da Nico Mannion, 17 da Marko Simonovic e un 24/32 che vale il 75% da due.

Inizio senza veri padroni, ma con Olynyk che in un minuto e mezzo realizza quattro punti per il 2-6 della BC. Chougkaz e Alexander spediscono avanti il PAOK e di qui in avanti si apre una serie di sorpassi e controsorpassi. I greci fanno affidamento sull’esperienza di Calathes e Osman, i romani sull’estro di Mannion e sulla solidità di Stevenson. Poi arrivano Tyree e Moore ed il PAOK va sul +6, solo per essere quasi raggiunto da cinque punti in fila di Stevenson. L’elastico continua, Simonovic pareggia a quota 22, ma l’ultima parola è del duo Moore-Foster che vale il 29-22 ai bianconeri a fine primo quarto.

Le percentuali si alzano in modo a dir poco esagerato nel secondo periodo. Il PAOK nei primi due minuti riesce a tenersi il suo bottino tra i 6 e gli 8 punti di vantaggi, e così continua a fare anche quando Mezzanotte, Ayayi e Flowers in vari modi tentano di far riavvicinare Roma. Tyree, Gray e Foster fanno il massimo possibile, e anzi a 4’49” dall’intervallo è +10 Tyree (48-38). Prova ad accendersi Mannion, lo respinge di continuo Foster, ci riprova Simonovic e interviene Osman, ma alla fine la BC riesce realmente a ridurre il divario con il contributo anche di Stevenson e Strautins: è del lettone di formazione italiana la coppia di liberi che porta tutti all’intervallo sul 61-60. Non è un errore, ma la realtà. Un punteggio che neanche in NBA, e con 4 minuti in più, si vede.

Tyree prova, assieme a Gray, a far scappare di nuovo il PAOK a inizio terza frazione, ma gli stessi protagonisti che hanno aiutato Roma prima dell’intervallo sono anche quelli che, in poco meno di cinque minuti, portano di nuovo al vantaggio i capitolini. Merito della tripla di Stevenson che vale il 68-69, ma è lo spazio di 7 secondi: 1/2 in lunetta di Moore e pari che poi diventa +3 PAOK con il gioco da tre punti di Tyree. Si accende Olynyk dall’arco, Gray rimette quattro punti di margine per i greci, e di nuovo comincia l’effetto elastico che per buona misura si svolge dalla lunetta. Il trend lo interrompono Simonovic ed Ayayi che rimandano avanti la BC sull’82-83. L’ultimo minuto, però, è tutto di Osman, Chougkaz e Foster: a 10′ dal termine è 92-86.

Foster prova un’altra volta a chiudere la partita con la tripla del 95-86, ma gli ospiti riescono ancora una volta a reggere la situazione in maniera encomiabile. Ancora Tyree firma il 100-91, Foster dalla lunetta il 102-93, ma la tripla di Watson riaccende Roma a 6’23” dalla fine. Accorciano pian piano prima Mannion e poi Davis, in quella che diventa una battaglia a volume sempre più alto perché nel frattempo l’arena di casa alza la voce non di poco, la qual cosa è ben più che comune in Grecia. Davis firma il gioco da tre punti della parità sul 106-106 a -2’41”, Osman colpisce da tre, poi Olynyk usa tutta la sua tecnica per un 2+1 che manda fuori per falli Foster e poi poi per il canestro del 109-111 a -57″. Prontissima la replica di Moore. Sbaglia Mannion da tre, così come Tyree, ma quando sembra in arrivo l’overtime arriva il rimbalzo in attacco di Moore che con un colpo di mano dei suoi sigla il 113-111. Un timeout da una parte, uno dall’altra, e a 9 decimi dalla fine il tiro della vittoria ce l’ha Olynyk, ma questo si stampa sul ferro.

PAOK SALONICCO-BC ROMA 113-111

PAOK – Gray 8, Tyree* 27, Osman* 25, Alexander* 6, Chougkaz* 4, Hudgins, Foster 20, Persidis, Motiejunas, Moore 13, Calathes* 7, Bazinas. All. Trinchieri

BC ROMA – Mannion* 18, Watson* 9, Davis* 6, Emejuru ne, Flowers 7, Stevenson* 16, Ayayi 16, Strautins* 6, Simonovic 17, Olynyk* 14, Mezzanotte 2, Iuzzolino ne. All. Magro