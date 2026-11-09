ATP Stoccolma 2026: c’è Norrie per Fritz, Machac eliminato

Terminata la prima giornata pienamente dedicata ai primi turni dell’ATP 250 di Stoccolma, tra gli appuntamenti storici del circuito mondiale, ma che qui vive di una curiosa doppia anima. Da una parte, infatti, in Svezia si è ancora nella stagione 2026, ma i punti ottenuti qui conteranno per la Race del 2027.

In casa Svezia non ci sono già più rappresentanti, dal momento che le tre wild card sono già tutte uscite, due delle quali oggi. Si fa però ben notare Max Dahlin, che costringe al terzo set l’argentino Tomas Martin Etcheverry prima di cedere. Leo Borg, invece, non raccoglie che cinque game contro Toby Samuel: sarà il britannico, e non il figlio di Bjorn, l’avversario di Lorenzo Musetti al secondo turno.

Un altro risultato un po’ a sorpresa riguarda l’eliminazione di Tomas Machac: il ceco conclude il suo 2026 con una sconfitta contro il croato Borna Gojo, proveniente dalle qualificazioni. Si era parlato di britannici, ed è un giocatore battente bandiera Union Jack che avrà l’onore e l’onere di sfidare Taylor Fritz al secondo turno. Un classico, peraltro, visto che l’americano con Cameron Norrie ci ha giocato 14 volte ed è avanti 8-6 nei precedenti.

Nella giornata di domani doppio impegno italiano: Lorenzo Sonego contro il francese Quentin Halys, mentre per Lorenzo Musetti sarà debutto serale contro Samuel. Ci sarà anche Holger Rune: il danese entra con il ranking protetto e giocherà con il belga Zizou Bergs a un anno dall’infortunio, molto grave, che proprio qui gli ha interrotto una bella fetta di carriera.

RISULTATI ATP STOCCOLMA 2026 OGGI

Norrie (GBR)-Duckworth (AUS) 7-5 6-0

Samuel (GBR) [Q]-Borg (SWE) [WC] 6-3 6-2

Gojo (CRO) [Q]-Machac (CZE) 6-3 6-4

Humbert (FRA)-Vallejo (PAR) 6-4 6-3

Michelsen (USA) [5]-Hanfmann (GER) 6-2 6-3

Etcheverry (ARG) [5]-Dahlin (SWE) 6-4 6-7(6) 6-3