Mercoledì 18 novembre l’Inalpi Arena ospita il quarto giorno delle ATP Finals 2026 e il primo vero bivio del torneo. Nel Gruppo Ivan Lendl si gioca la seconda giornata, sia in singolare sia in doppio, con un programma diviso a metà: da un lato chi punta a mettere un’ipoteca sulle semifinali, dall’altro chi, come gli azzurri, scende in campo con le spalle al muro per non essere eliminato in anticipo.

Si comincia alle 11:30 con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, usciti sconfitti dall’esordio contro Granollers e Zeballos (6-4, 6-4). Davanti al pubblico di casa affrontano la coppia anglo-americana formata da Christian Harrison e Neal Skupski, anch’essa ferma a zero punti. Per gli italiani non esistono alternative alla vittoria, meglio se in due set, per mantenere vive le speranze di qualificazione in vista dell’ultima giornata.

Non prima delle 14:00 l’attenzione passa al singolare, con il big match tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, che mette di fronte i due protagonisti del primo turno: lo spagnolo ha travolto Tiafoe con un doppio 6-2, mentre il russo ha avuto la meglio su Cobolli per 7-6, 6-3. In palio ci sono la leadership del girone e, per Alcaraz, la possibilità di assicurarsi già in giornata la qualificazione matematica alle semifinali. Gli basterebbe vincere e sperare in un successo serale di Tiafoe, oppure imporsi in due set e vedere Cobolli prevalere in tre.

La sessione serale riparte alle 18:00 con la sfida al vertice del doppio tra le due coppie ancora imbattute, Marcel Granollers / Horacio Zeballos e Kevin Krawietz / Tim Pütz: chi vince compie un passo decisivo verso il passaggio del turno.

La chiusura, non prima delle 20:30, parla ancora italiano. Flavio Cobolli, unico azzurro rimasto nel tabellone di singolare dopo il forfait di Jannik Sinner, incontra lo statunitense Frances Tiafoe in uno spareggio da dentro o fuori. Entrambi alla prima partecipazione al torneo dei Maestri e usciti sconfitti dal debutto senza conquistare un set, giocano per restare agganciati alla competizione. Cobolli può ripartire dalla buona prova offerta nel primo set contro Medvedev, giocato alla pari, mentre Tiafoe cerca il riscatto dopo la prestazione opaca con Alcaraz. Per chi perde, l’avventura torinese rischia di chiudersi con un turno d’anticipo.

La giornata delle ATP Finals, in programma mercoledì 18 novembre, andrà in scena all’Inalpi Arena di Torino e sarà trasmessa in tv da Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis) a pagamento e in chiaro da Mediaset, che garantirà la copertura chiaro solo del match pomeridiano di singolare. In questo caso, quindi, su Italia 1 andrà in onda Cobolli-Tiafoe. In streaming ci sarà la trasmissione su SkyGo, NOW e Tennis Tv a pagamento (programma completo), mentre sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Infinity in chiaro si potrà seguire il match Cobolli-Tiafoe.

ATP FINALS 2026 OGGI IN TV

Mercoledì 18 novembre

Inalpi Arena – Inizio ore 11:30

Christian Harrison (USA) / Neal Skupski (GBR) vs Simone Bolelli (ITA) / Andrea Vavassori (ITA) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203).

A seguire e non prima delle ore 14:00

Carlos Alcaraz (ESP) vs Daniil Medvedev (RUS) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203).

A seguire e non prima delle ore 18:00

Marcel Granollers (ESP) / Horacio Zeballos (ARG) vs Kevin Krawietz (GER) / Tim Puetz (GER) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203).

A seguire e non prima delle ore 20:30

Flavio Cobolli (ITA) vs Frances Tiafoe (USA) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Italia 1.

PROGRAMMA ATP FINALS 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (tutti gli incontri), Italia 1 (solo Cobolli vs Tiafoe)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv (tutti gli incontri); Mediaset Infinity e sito di Sportmediaset (solo Cobolli vs Tiafoe)

Diretta testuale: OA Sport (Bolelli/Vavassori vs Harrison/Skupski; Cobolli vs Tiafoe)