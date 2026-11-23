Carlos Alcaraz non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il trionfo alle ATP Finals di Torino ha aggiunto un altro prestigioso capitolo a una carriera già straordinaria, ma non ha placato la fame di successi dello spagnolo. A 23 anni, Carlitos è diventato il più giovane giocatore della storia a conquistare almeno una volta tutti i tornei del Grande Slam e le Finals. Un’impresa eccezionale, che tuttavia non rappresenta un punto d’arrivo. All’orizzonte c’è un altro obiettivo, altrettanto ambizioso: la Coppa Davis.

Il numero uno spagnolo ha confermato la propria intenzione di raggiungere i compagni a Bologna per la Final Eight, dove la nazionale guidata da David Ferrer affronterà l’Austria nei quarti di finale. Una decisione tutt’altro che scontata, considerando i problemi fisici accusati durante la settimana torinese e, in particolare, il fastidio alla parte posteriore della coscia sinistra che aveva alimentato i dubbi sulla sua partecipazione alla competizione.

Alcaraz, però, vuole esserci. E le sue parole in conferenza stampa dopo la conquista delle ATP Finals chiariscono quanto tenga a questo appuntamento: “La Coppa Davis è importante per me quanto le ATP Finals. Cercherò di dare tutto per aiutare la squadra. Non vedo l’ora di vivere questa settimana, credo che possa essere molto bella“.

Dopo aver raggiunto uno dei traguardi più importanti della propria carriera individuale, Alcaraz vuole ora mettersi al servizio della Spagna e inseguire un successo da condividere con i compagni. La Davis rappresenta infatti un obiettivo ancora da conquistare, una casella che manca in un palmarès già ricchissimo e che potrebbe rendere ancora più speciale una stagione vissuta tra grandi soddisfazioni e momenti difficili.

Il 2026, del resto, non è stato un anno semplice per Carlitos. Il serio infortunio al polso lo ha costretto a rimanere lontano dal circuito per quasi cinque mesi, interrompendo bruscamente il suo percorso e imponendogli un lungo lavoro per ritrovare condizione e continuità. Il finale di stagione ha però restituito tutta la sua competitività, con il successo alle ATP Finals a certificare la capacità di reagire alle difficoltà. Adesso resta da capire quanto il fisico gli consentirà di spingersi oltre.