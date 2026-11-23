L’eco dell’ultimo scambio all’Inalpi Arena di Torino non si è ancora spento, ma il baricentro del tennis internazionale si è già spostato a Bologna. Dal 24 al 29 novembre la BolognaFiere Arena ospiterà le Final Eight di Coppa Davis 2026, un appuntamento che porta con sé un interrogativo pesante quanto il talento dei suoi protagonisti più attesi: Carlos Alcaraz e Alexander Zverev reggeranno l’ultimo sforzo di una stagione interminabile?

I due finalisti delle ATP Finals, con lo spagnolo vincitore in due set (6-2, 7-6) sul tedesco, arrivano all’ultimo atto dell’anno con il serbatoio vicino alla riserva e qualche scoria fisica da smaltire. Nonostante la settimana torinese, giocata a ritmi altissimi, entrambi hanno confermato la volontà di rispondere alla chiamata delle rispettive nazionali. E possono contare su un calendario che concede una preziosa finestra di recupero.

Il sorteggio, infatti, ha dato loro una mano. Inseriti nella parte bassa del tabellone, sia Zverev sia Alcaraz salteranno i primi due giorni di gara (martedì 24 e mercoledì 25) per scendere in campo solo giovedì 26. Il tedesco aprirà il programma alle 10:00, dopo tre giorni pieni di riposo (lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25). Lo spagnolo chiuderà invece il quadro dei quarti nella sessione serale, non prima delle 17:00, con un recupero che sfiora i quattro giorni, circa 93 ore dalla fine della finale torinese.

Per entrambi gli staff medici sono giorni di ossigeno puro, anche se la trasferta emiliana resta una gestione delicata, soprattutto per Alcaraz. Durante le Finals il numero tre del mondo ha accusato un fastidio muscolare alla coscia sinistra che aveva fatto temere il peggio; gli esami strumentali hanno escluso lesioni gravi, ma la cautela resta d’obbligo. Pur avendo ricevuto consigli di fermarsi per evitare ricadute in vista del 2027, Alcaraz ha ribadito di voler guidare la Spagna, finalista uscente nel 2025, nella sfida contro l’Austria di Jurij Rodionov.

Il quadro non è molto diverso in casa Germania. Subito dopo la sconfitta di Torino, Zverev ha rivelato di aver giocato condizionato da un problema alla caviglia destra, la stessa già operata in passato (2022), che lo ha costretto ad accorciare il movimento al servizio. Ha però rassicurato l’ambiente: si tratta di un dolore ricorrente, che si ripresenta ciclicamente ogni paio di mesi e che, grazie a tre giorni di terapie e riposo, non dovrebbe impedirgli di giocare al fianco di Jan-Lennard Struff e del doppio formato da Kevin Krawietz e Tim Pütz.

Il calendario, peraltro, apparecchia una possibile rivincita a meno di una settimana da Torino. Se Germania e Spagna supereranno i rispettivi quarti, contro Gran Bretagna e Austria, Zverev e Alcaraz si ritroveranno di fronte sabato 28 novembre alle 12:00, nella seconda semifinale, dopo un solo giorno di pausa. L’eventuale finale, contro la vincente della parte alta del tabellone (quella in cui si trova l’Italia), è fissata per domenica 29 alle 15:00.

Tutto, però, passerà prima dai test fisici delle prossime 72 ore. La Coppa Davis attende i suoi re, nella speranza che il fisico regga l’ultimo sforzo dell’anno.