Taylor Fritz vince a Stoccolma, Tirante battuto in una finale equilibrata

Taylor Fritz conclude il suo 2026 di calendario ATP vincendo il dodicesimo titolo della sua carriera. Va nelle sue mani il 250 di Stoccolma, conquistato sconfiggendo con il punteggio di 6-2 4-6 7-6(3) l’argentino Thiago Agustin Tirante, che comunque conferma di essere uno degli uomini su cui l’Argentina può puntare nel breve-medio termine.

Primo set totalmente dominato da Fritz, che pure risale da 15-30 nel primo game e, nel terzo, deve risolvere una situazione di 30 pari. Sul 2-1 è però suo il break, con Tirante che non riesce a trovar modo di recuperare in alcuna maniera, anche considerando che l’americano al servizio non è che abbia particolari problemi. L’ottavo gioco è anche il primo in cui si entra in lotta: lo vince Fritz, che di nuovo strappa la battuta al suo avversario e firma il 6-2.

Per l’ex finalista degli US Open c’è anche una chance di andarsene davvero via a inizio secondo parziale, dal momento che sull’1-0 ha una palla per prendersi il game in risposta. Non ce la fa, però, e a quel punto il parziale ritorna sui binari dell’equilibrio. Almeno fino al proverbiale settimo game, quello nel quale Tirante riesce ad approfittare di un momento meno brillante di Fritz, andando a colpire con il break a 15, a sfruttarlo per il 6-4 e a portare la sfida al terzo set.

La situazione del terzo parziale segue i canoni della calma (quasi) piatta. Non in senso tennistico, perché i due chiaramente si spingono nella lotta più aspra possibile. Semmai, nella consapevolezza che i game vanno via piuttosto veloci, e solo una volta (sul 4-4) si va ai vantaggi prima del tie-break. Qui Tirante riesce anche ad assicurarsi un vantaggio di 2-3 con minibreak, ma inizia a forzare troppo e subisce cinque punti consecutivi da parte di Fritz, che va così a vincere.

Nelle due ore e 12 minuti di match 22-21 il conto vincenti-gratuiti di Fritz, 35-36 quello di un Tirante che cerca spesso di essere aggressivo, sapendo di dover avere a che fare con un giocatore che quando ha tempo, di converso, non ne lascia. Partita anche questa per certi versi che si gioca sui dettagli, ma anche sui 10 punti in più vinti da Fritz.