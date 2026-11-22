Nadia Battocletti prenderà parte quest’oggi al Cross Internacional de Atapuerca 2026, tappa del World Cross Country Tour: nella gara della categoria senior femminile, prevista alle ore 12.45, l’azzurra tornerà in gara a due mesi e mezzo di distanza dal successo nei 1500 metri al Palio della Quercia di Rovereto.

In Spagna la gara per le donne sarà lunga 7.18 chilometri: le due avversarie dell’azzurra maggiormente accreditate saranno la tunisina Marwa Bouzayani, che si è classificata quarta agli ultimi Mondiali sui 3000 siepi, e l’etiope Asefu Abreha.

La gara senior femminile con Nadia Battocletti del Cross Internacional de Atapuerca scatterà alle ore 12.45: la diretta tv non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà disponibile sul canale YouTube della European Athletics, infine la Diretta Live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO CROSS INTERNACIONALE DE ATAPUERCA 2026

Domenica 22 novembre

12.45 Atletica, Cross Internacional de Atapuerca: senior donne (con Nadia Battocletti) – YouTube European Athletics

13.20 Atletica, Cross Internacional de Atapuerca: senior uomini – YouTube European Athletics

PROGRAMMA CROSS INTERNACIONAL DE ATAPUERCA 2026: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: YouTube European Athletics.

Diretta testuale: OA Sport.