Il Gran Premio di Portogallo di MotoGP andrà in scena alle ore 14:00 di domenica 22 novembre. Attenzione! Perchè il programma è cambiato rispetto agli annunci. La primeira categoria avrebbe dovuto essere preceduta solo dalla gara della Moto2 (che si terrà dalle 12:15 del nostro Paese), mentre quella della Moto3 avrebbe dovuto essere in coda.

Invece, Marc Marquez è stato talmente forte da spingere a riportare la Moto3 al canonico orario delle ore 11:00 italiane! Il differente fuso orario, la necessità di rispettare gli slot nei palinsesti televisivi e l’eventualità della festa per il 10° Mondiale hanno portato singolare soluzione, eliminando l’ordine anomalo che avrebbe dovuto caratterizzare il weekend lusitano.

Nel 2025, in MotoGP il primo a passare sul traguardo fu Marco Bezzecchi, che, con la sua Aprilia, precedette la Ducati di Alex Marquez (secondo) e la KTM di Pedro Acosta (terzo). In Moto2 si impose il brasiliano Diogo Moreira, mentre in Moto3 l’affermazione fu appannaggio dello “spagnolo di turno”, nel caso di specie Maximo Quiles.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Portogallo 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta gratis e in chiaro su TV8; nonché per gli abbonati anche su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). Diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 22 novembre

Ore 11:00, Gara MOTO3, Differita

Ore 12:15, Gara MOTO2, Differita

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP, Differita

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP PORTOGALLO

Domenica 22 novembre (orari italiani)

Ore 10:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, Gara MOTO3

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP PORTOGALLO MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT).

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: TV8.it per tutti / SkyGO e Now per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.