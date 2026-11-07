Quando la F1 su TV8 oggi, GP Brasile 2026: programma differita qualifiche in chiaro

Le qualifiche del Gran Premio del Brasile 2026 di F1 si disputeranno sabato 7 novembre dalle ore 19:00 alle ore 20:00 del nostro Paese. La sessione che ha lo scopo di determinare la griglia di partenza del GP domenicale sarà preceduta dalle terza ora di prove libere, l’unica della giornata di oggi dopo le due tenutesi venerdì, nonché ultima possibilità per decidere gli assetti con cui impostare le vetture in vista dei momenti cruciali.

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 15.30 E ALLE 19.00

Incredibile come, nella storia di Interlagos, ben cinque piloti abbiano realizzato 3 pole position, ma nessuno di essi si sia spinto a quota 4! Il poker è dunque maledetto per chicchessia nell’autodromo edificato nei sobborghi di San Paolo, almeno se si ragiona sulla miglior prestazione in qualifica. Il quintetto è in questione è composto da Ayrton Senna, Mika Häkkinen, Felipe Massa, Rubens Barrichello e Lewis Hamilton.

Manca qualcuno? Eh sì, perchè fa strano non leggere il nome di Michael Schumacher. Eppure, il tedesco ha sempre faticato nelle qualifiche di Interlagos, rifacendosi ampiamente in gara (è il solo ad aver vinto 4 volte). Però, quando si è trattato di essere i più rapidi sul giro secco, il fuoriclasse di Kerpen è emerso un’unica volta (2001). Curiosamente, in quella sola occasione in cui è partito dalla pole, Schumacher non ha conquistato il successo il giorno dopo. Se ha primeggiato, lo ha fatto sempre di rincorsa!

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio del Brasile 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo in differita. La diretta sarà proposta solo per gli abbonati su SKY Sport Uno (201), SKY Sport F1 (207) e SKY Sport 4K (213); La diretta streaming sarà disponibile su SkyGO e NOW . Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 7 novembre

Ore 21:25, Qualifiche – Differita in chiaro

DIRETTE SKY SPORT F1 GP BRASILE

Sabato 7 novembre (orari italiani)

Ore 15:30-16:30, Prove libere (III)

Ore 19:00-20:00, Qualifiche

PROGRAMMA GP BRASILE F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV in chiaro. TV8 (125 Sky e 8 DT) proporrà le qualifiche, ma solo in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO e Now, per gli abbonati / Differita su TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.