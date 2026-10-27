WTA Finals 2026, Errani/Paolini superate nella Race da Mihalikova/Nicholls: gli scenari a Tokyo

Tutto in una settimana. Si deciderà nei prossimi giorni l’ottava coppia qualificata per il torneo di doppio delle WTA Finals 2026, in programma a Indian Wells dal 7 al 15 novembre. Sette binomi hanno già ottenuto il pass per il Master, mentre restano tre formazioni che si contenderanno l’ultimo posto utile in occasione del WTA 500 di Tokyo.

Sara Errani e Jasmine Paolini inseguono la terza qualificazione consecutiva alle Finals, ma ad oggi sarebbero le prime delle escluse dopo la vittoria odierna di Tereza Mihalikova/Olivia Nicholls su Routliffe/Sutjiadi (estromesse così definitivamente dalla lotta per l’ottavo slot) al debutto sui campi in cemento dell’Ariake Coliseum nella capitale nipponica.

Errani/Paolini cominceranno domani il loro percorso a Tokyo sfidando Danilina/Jiang in un match vitale, perché una sconfitta le escluderebbe dalla corsa per Indian Wells. Alle azzurre basterebbe ottenere lo stesso risultato di Mihalikova/Nicholls in Giappone, monitorando però nel frattempo un eventuale exploit di Ulrikke Eikeri/Quinn Gleason (che completerebbero il doppio sorpasso solo vincendo il torneo).

Le tre coppie in lizza per le Finals si trovano tutte nella stessa metà del tabellone, con Sara e Jasmine che rischiano di incrociare proprio Eikeri/Gleason ai quarti e poi Mihalikova/Nicholls in un’ipotetica semifinale che rappresenterebbe un vero e proprio spareggio da dentro o fuori verso Indian Wells.

RACE WTA DOPPIO AL 27 OTTOBRE