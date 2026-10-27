Quanti soldi guadagna Jannik Sinner al Six Kings Slam? Il montepremi per il ritorno in campo e le cifre milionarie

Jannik Sinner ha rotto gli indugi e ha svelato che tornerà in campo in occasione del Six Kings Slam, il torneo di esibizione che andrà in scena sul cemento di Riad dal 27 al 30 dicembre (è stato posticipato di un paio di mesi rispetto alla data originaria a causa della particolare situazione geopolitica in Arabia Saudita). L’attuale numero 1 del mondo non gioca dallo scorso 12 luglio, quando trionfò a Wimbledon, a causa di un problema al ginocchio che lo sta limitando, ma il percorso di recupero sembra ben procedere e dunque dovremmo rivederlo all’opera tra un paio di mesi in una competizione da lui vinta nelle ultime due edizioni.

Poche settimane fa, il fuoriclasse altoatesino ha dichiarato che avrebbe rinunciato al Six Kings Slam proprio per via della propria condizione fisica e che avrebbe concluso in anticipo la propria stagione, ma il rinvio della manifestazione si è rivelato favorevole e così la trasferta in Medio Oriente potrà essere usata per trovare un po’ i ritmi dopo l’assenza e avvicinarsi gradualmente agli Australian Open, il primo Slam della stagione che si disputerà sul cemento di Melbourne dal 17 al 31 gennaio. Proprio ieri era stata svelata un’esibizione con Felix Auger-Aliassima prima dell’appuntamento in terra oceanica.

Jannik Sinner esordirà il 27 dicembre contro l’australiano Alex de Minaur, per meritarsi la semifinale contro il serbo Novak Djokovic. Dall’altra parte del tabellone, invece, lo statunitense Taylor Fritz e il tedesco Alexander Zverev (prossimo numero 1 del mondo) si contenderanno il diritto di fronteggiare lo spagnolo Carlos Alcaraz in semifinale. L’intera competizione potrà essere seguita dagli appassionati in diretta streaming su Netflix, che seguirà in esclusiva l’esibizione durante le festività natalizie e che permetterà ai sostenitori di seguire i primi passi del fuoriclasse altoatesino dopo il lungo stop.

Quanti soldi guadagnerà Jannik Sinner al Six Kings Slam? Gli organizzatori hanno garantito un lauto gettone di presenza di importo pari a 1,5 milioni di dollari (circa 1,343 milioni di euro). Per il vincitore del torneo, invece, verrà elargito un sontuoso assegno da 6 milioni di dollari (circa 5,373 milioni di euro), identico a quelli che il tennista italiano ha incassato per le affermazioni del 2024 e del 2025. Si tratta del montepremi più alto dell’anno per il panorama tennistico, superiore a quelli previsti per i trionfi nei quattro Slam o alle ATP Finals. Ricordiamo che in questa stagione, Sinner ha guadagnato 11,6 milioni di dollari per meriti sportivi.

QUANTI SOLDI GUADAGNA SINNER AL SIX KINGS SLAM

Gettone di presenza (garantito): 1,5 milioni di dollari (circa 1,343 milioni di euro).

In caso di vittoria: 6 milioni di dollari (circa 5,373 milioni di euro), comprensivo del gettone di presenza.