Jannik Sinner al Six Kings Slam, arriva la conferma degli organizzatori

Dopo la storia social del pomeriggio, è arrivata poco fa l’ufficialità della presenza di Jannik Sinner al Six Kings Slam. La conferma è arrivata tramite un comunicato stampa rilasciato dagli organizzatori del torneo in programma a Riyad dal 27 al 30 dicembre prossimi. Dopo mesi di attese e notizie, finalmente il ritorno in campo del numero uno azzurro ha una collocazione temporale.

Inizialmente previsto per ottobre, il torneo con i migliori sei tennisti al mondo, vinto lo scorso anno proprio da Sinner, è stato rimandato a fine anno a causa delle tensioni in Medio Oriente; un ricollocamento che ha favorito l’altoatesino. Sinner potrà infatti testare la sua condizione fisica tornando a giocare con i migliori ed incominciando la preparazione verso l’importante 2027.

Sarà l’occasione di rivedere all’opera l’azzurro, cinque mesi dopo l’ultima partita ufficiale disputata a Wimbledon. Da quella finale si sono susseguite notizie, infortuni e dubbi ma dopo un periodo sicuramente complicato Sinner potrà tornare a dicembre a fare quello che più gli riesce: giocare a tennis. Questa la conferma degli organizzatori: “Il presidente della General Entertainment Authority (GEA), Turki Alalshikh, ha confermato che il torneo Six Kings Slam si svolgerà il 27, 28 e 30 dicembre presso The Venue a Riyad, nell’ambito della settima edizione della Riyadh Season, e vedrà la partecipazione di sei tra i migliori tennisti al mondo.

Le nuove date permettono all’italiano Jannik Sinner di tornare a difendere il titolo dopo che un infortunio lo aveva costretto a ritirarsi dall’evento originariamente previsto per ottobre. Sinner ha vinto le due edizioni precedenti, nel 2024 e nel 2025, sconfiggendo in entrambe le finali lo spagnolo Carlos Alcaraz. Insieme a Sinner, parteciperanno al torneo il serbo Novak Djokovic, il tedesco Alexander Zverev, lo spagnolo Carlos Alcaraz, l’americano Taylor Fritz e l’australiano Alex de Minaur”.