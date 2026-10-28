Baseball
World Series: i Tampa Bay Rays vincono all’extra inning gara-4 e allungano la serie
I Tampa Bay Rays rialzano la testa all’ultimo istante utile, vincono gara-4, battono i Milwaukee Brewers e allungano una serie che sembrava ormai agli sgoccioli. La formazione di Saint Petersburg si è infatti imposta di misura con il risultato di 4-3, spuntandola solo al terzo inning supplementare.
Un risultato che racconta di una disputa certamente più equilibrata rispetto a quelle precedenti, come testimonia anche il conto delle valide, nove contro otto per i Rays, e con tante, tantissime riprese conclusesi con un nulla di fatto ed un finale oltremodo incandescente.
La prima formazione a sbloccare il tabellino è stata quella della Florida con il doppio di Chandler Simpson messo a referto al secondo inning, a cui è seguito il timbro del pari, firmato da Pratt al quarto. Ma nello stesso round i Rays passano di nuovo avanti, salvo poi essere di nuovo raggiunti al quinto con un fuoricampo di Hamilton
Sul parziale di 2-2, la partita viaggerà ad attacchi bloccati fino al dodicesimo inning, momento in cui l’incontro si infiamma definitivamente. Con un altro fuoricampo, stavolta firmato da Pratt, i Brewers assaporano la vittoria. Ma il sogno viene spezzato da Jonny De Luca che, con un singolo, ripristina gli equilibrio. Servirà un altro singolo, timbrato da Williamson, per consentire ai Rays di conquistare la prima vittoria di questa finale, nella speranza di poter compiere un vero e proprio miracolo.