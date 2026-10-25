World Series 2026: i Milwaukee Brewers raddoppiano rimontando in gara-2 sui Tampa Bay Rays

Colpo durissimo inferto dai Milwaukee Brewers ai Tampa Bay Rays in gara-2 delle World Series 2026. Non è soltanto il risultato finale, 5-4, a colpire, ma è anche il modo con cui arriva. Dopo un solo inning i Rays conducono per 4-0, poi i lanciatori dei Brewers concedono molto meno, al pari della difesa, e nel frattempo l’attacco con calma e pazienza risistema le cose. In buona sostanza, è come un dichiarare “noi ci siamo in qualunque caso”.

Per Drew Rasmussen, partente dei Brewers, l’inning d’apertura è un vero e proprio incubo: subisce prima un singolo-punto da Simpson su palla rasoterra appena a sinistra con Mitchell già pronto a correre a casa, poi un secondo singolo con palla che Caminero manda verso il foul e lancia Chourio. Infine Hicks trova il fuoricampo a destra per il 4-0.

Le cose sembrano mettersi male, ma i Brewers si mettono immediatamente all’opera. Lo fanno con due singoli, quelli di Contreras che, con corridori agli angoli, beffa la difesa di Tampa Bay e spedisce Chourio a realizzare. Subito dopo, Mitchell colpisce rasoterra per mandare Mesa a siglare il 4-2.

I Brewers continuano la loro rimonta nel quarto inning, realizzando un altro punto sulla ricezione sbagliarta da Aranda su valida a destra di Hamilton. Questo lascia campo libero a Pratt per andare a riaprire tutto con il 4-3. E non è finita qui: nella sesta ripresa Frelick tira fuori il fuoricampo al centro che vale la parità. A quel punto i Brewers sono lanciatissimi, e nel settimo inning, di nuovo con corridori agli angoli, basta un singolo a destra di Pratt per permettere a Turang di completare l’opera: 5-4. I Rays provano a rimettere in piedi la situazione negli ultimi due inning, e riescono anche a spedire, nel nono, DeLuca in terza base, ma con due out: il terzo arriva su Diaz e giunge anche il successo Brewers.