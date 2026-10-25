Sal Frelick firma un fuoricampo alle World Series! L’Italiano decisivo con un colpo da maestro, un passato da Baseball Classic

Sal Frelick è stato grande protagonista nella gara-2 delle World Series, l’atto conclusivo della MLB (il massimo campionato statunitense di baseball). L’esterno destro dei Milwaukee Brewers, che ha debuttato nella Lega più importante del batti e corri nel 2023, ha messo a segno uno splendido fuoricampo nella parte bassa del sesto inning (a basi vuote), quando la sua franchigia si trovava sotto per 4-3 contro i Tampa Bay Rays.

Il 26enne non è abituato al colpo più sensazionale di questo sport e nel corso dell’intera stagione ne aveva siglati soltanto quattro: per la prima volta nelle storie delle World Series, un giocatore con un precedente così basso nell’intera annata agonistica è riuscito a mettere a segno un homerun nella serie che mette in palio il trofeo. La fiammata del giocatore di origini italiane ha permesso ai Brewers di pareggiare i conti (4-4) e poi di vincere l’incontro, recuperando uno svantaggio di 0-4.

Dopo il trionfo conseguito ventiquattro ore prima in gara-1, Milwaukee si è issata sul 2-0 e ora sogna in grande. Sal Frelick, nativo di Boston con una media battuta di .230 e 40 RBI in stagione, potrebbe scrivere una pagina di storia per il baseball tricolore. Vincitore del Gold Glove nel 2024 (prestigioso riconoscimento riservato ai giocatori più abili in difesa), Sal giocò il World Baseball Classic 2023 per l’Italia.