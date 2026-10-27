World Series 2026: Milwaukee Brewers inarrestabili! 10-1 ai Tampa Bay Rays in gara-3

Continua a passo spedito il cammino dei Milwaukee Brewers nelle World Series 2026 di baseball. Dopo aver vinto gara-1 e gara-2 la formazione di Wisconsin si è infatti aggiudicata anche gara-3, battendo i Tampa Bay Rays con il sonoro risultato di 1-10.

Un dominio totale dunque, che si è rispecchiato anche nel conto delle valide: 16 contro tre tre, e caratterizzato da un big inning arrivato nel quinto inning, dove sono stati segnati ben 8 punti. Ma andiamo con ordine: Il tabellino si è sbloccato nella terza ripresa, merito del singolo di Yelich, a cui è seguito quello di Contreas.

Poi, appunto, al quinto, Turang ha inaugurato il valzer di punti con un altro singolo, stavolta da due, preludio di quello di Mitchel che vale il 5-0. Sarà quindi la volta del doppio di Pratt per il 7-0. In ultimo Frelick, sempre con un doppio, indirizzerà definitivamente la disputa accompagnato da Hamilton (singolo) e Chourio (doppio) per il parziale mortifero di 10-0.

I rivali, attoniti, riescono a reagire (se così si può dire) soltanto nell’ultimo inning, battendo fondamentalmente il punto della bandiera con il doppio di Diaz. Domani, mercoledì 28 ottobre, sarà già tempo del primo match point. Vittoria in vista?