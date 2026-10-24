Volley femminile, netta vittoria di Milano nel derby contro Busto Arsizio: Egonu sugli scudi

Il derby lombardo tra Numia Vero Volley Milano e Laica Cioccolato UYBA Busto Arsizio ha aperto la quinta giornata della Serie A1 femminile, andando in scena all’Allianz Cloud di Milano. Ne è uscita una serata a senso unico, che ha confermato i valori espressi dalla squadra di casa in questo avvio di stagione.

Il sestetto di Gianlorenzo Blengini si presentava all’appuntamento con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nelle zone nobili della classifica, forte di un organico di assoluto spessore, reso ancora più competitivo dalla presenza dell’opposto azzurro Paola Egonu. Sul fronte opposto, le Farfalle di Enrico Barbolini affrontavano una delle trasferte più insidiose del torneo, affidandosi all’entusiasmo di un gruppo giovane e dal respiro internazionale, in cui spicca l’asse giapponese composto dalla palleggiatrice Nanami Seki e dall’opposto Yukiko Wada.

Sul piano tattico, l’attenzione era tutta rivolta al sistema muro-difesa milanese, chiamato a poggiare sull’esperienza di Anna Danesi e sulla fisicità di Kurtagic per contenere le soluzioni offensive di Busto. La UYBA, dal canto suo, ha puntato sulla rapidità di distribuzione di Seki e sulla potenza in attacco di Wada e di Pleun Van der Pijl, nel tentativo di mettere in crisi una retroguardia orchestrata dal libero Fersino.

Il campo ha però restituito un verdetto netto: la formazione di Blengini si è imposta con il punteggio di 25-20, 25-22, 25-15, indirizzando la gara fin dai primi scambi e chiudendola senza concedere spazio alla rimonta avversaria. Protagonista assoluta Egonu, autrice di 25 punti e principale terminale offensivo delle padrone di casa, ben supportata da Danesi, fermatasi a quota 11. Tra le fila ospiti, il miglior realizzatore è stato Valeria Battista, che ha chiuso con 11 punti.

Con questo successo la Vero Volley Milano prosegue il proprio cammino a punteggio pieno, centrando la quinta vittoria in altrettante gare di questa Regular Season.