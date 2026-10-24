LIVE Milano-Busto Arsizio 3-0, A1 volley femminile in DIRETTA: meneghine dominanti contro le giovani lombarde

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17.35 Possiamo chiudere qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci fatto compagnia nel corso di questo evento. Buon proseguimento di giornata a tutti!

17.34 Questo, invece, quello di Milano con Egonu che mette a segno 25 punti vincendo praticamente un set da sola: Paola Egonu 25, Anna Danesi 11, Rebecca Piva 10, Yoshino Sato 7, Hena Kurtagic 4, Khalia Lanier 1, Francesca Bosio 1.

17.33 Questo il tabellino di Busto Arsizio: Valeria Battista 11, Leana Grozer 8, Matilde Munarini 6, Ajack Jhon Majak Malual 5, Alice Torcolacci 5, Miku Otomo 5, Yukiko Wada 3.

17.31 Busto ha giocato due ottimi mezzi set, contando la prima metà del secondo e la prima metà del terzo, ma ovviamente non è bastato. Troppi errori e troppa qualità dall’altra parte della rete, con Milano che nel momento decisivo di ogni parziale non si è fatta attendere trovando sempre lo sprint decisivo.

25-15 Finisce qui! Milano batte 3-0 Busto Arsizio! Il muro vincente di Sato chiude l’incontro.

24-15 Primo tempo di Danesi.

23-15 Sato spinge la diagonale da posto quattro.

22-15 Battista converte l’attacco in diagonale da posto quattro.

22-14 Sato trova la riga sulla diagonale stretta da posto quattro.

21-14 Otomo trova l’attacco vincente con la diagonale verso posto sei.

21-13 Mani fuori da seconda linea con l’attacco in extra rotazione di Paola Egonu.

Punto confermato.

Challenge Milano per l’in/out.

20-13 Sato manda fuori la pipe.

20-12 Mani fuori di Otomo.

20-11 Piva tira la palla in mezzo alle mani del muro di Munarini, l’attacco da posto quattro passa.

19-11 Malual trova la diagonale mancina da posto quattro.

19-10 Piva spinge la parallela da posto quattro.

18-10 Pallonetto di Otomo, Kurtagic si arrampica e vola per il muro appoggiato.

17-10 Egonu supera il muro di Otomo in altezza e spara una grande diagonale.

16-20 Diagonale di Malual da posto due.

Time-out di Busto.

16-9 Esce la diagonale di Battista da posto quattro.

15-9 Torcolacci mura Sato.

15-8 Battista viene murata da Egonu.

14-8 Diagonale di Egonu da seconda linea.

13-8 La schiacciatrice di Busto tira la diagonale.

13-7 Battista tira la parallela aldilà dell’antenna.

12-7 Otomo mura Egonu che attaccava da seconda linea.

12-6 Piva spinge la diagonale da posto quattro.

11-6 Egonu spara fuori la battuta.

11-5 In rete il servizio di Torcolacci.

10-5 Ancora la giapponese con un’ottima parallela piazzata.

10-4 Diagonale vincente di Otomo.

10-3 Muro di Piva su Malual, dominio di Milano.

9-3 Kurtagic mura la pipe di Battista.

8-3 Muro vincente di Egonu.

7-3 Ace di Danesi.

Time-out di Busto.

6-3 Primo tempo di Kurtagic.

5-3 Ace di Danesi.

4-3 Esce il servizio di Battista.

3-3 Malual sfrutta il muro di Piva per il mani fuori.

3-2 Battista mura Egonu, terzo muro per lei contro la 18 di Milano.

3-1 Muro Danesi di Torcolacci.

2-1 L’opposta italiana piazza la diagonale.

1-1 Egonu risponde, anche lei da posto due, con una grande diagonale.

0-1 Parallela potente di Malual.

25-22 Raddoppio Milano! Egonu chiude il parziale con il diciottesimo punto del suo match e una grande parallela vincente.

24-22 Battista allunga il set con la parallela da posto quattro.

24-21 Grandissima diagonale di Sato da posto quattro.

23-21 Diagonale di Malual da posto due.

23-20 Piva spinge la diagonale corta da posto quattro.

Time-out di Milano.

22-20 Battista trova il muro su Egonu da seconda linea, Busto si riavvicina.

22-19 Invasione a rete di Piva.

22-18 Esce la parallela di Egonu da seconda linea.

Attacco pienamente in campo.

Questa volta il challenge è di Busto, per l’in/out dell’attacco di Egonu.

22-17 Diagonale stretta di Egonu da posto due.

Non c’è il tocco, punto confermato a Busto.

Challenge di Milano per il possibile tocco della rete da parte della centrale italiana.

21-17 Piva viene murata da Munarini.

21-16 Errore al servizio di Gennari.

21-15 Primo tempo di Danesi.

20-15 Errore in battuta di Sato.

20-14 Decimo punto consecutivo per Milano, diagonale di Piva da posto quattro.

19-14 Riga di Sato in battuta, ace della giapponese.

18-14 Pallonetto perfetto verso il centro del campo di Egonu.

Time-out di Busto. Parziale aperto di 7-0 per Milano.

17-14 Grozer spara fuori la parallela da posto quattro.

Challenge di Busto per capire o no se c’è la reale colpevolezza della sua centrale, e così è.

16-14 Invasone di Torcolacci, black out Busto.

15-14 Diagonale perfetta di Egonu da posto due.

14-14 Palla a terra, pareggio Milano.

Challenge di Blengini per il possibile tocco del parquet del pallone.

13-15 Invasione di seconda linea di Sato.

Time-out di Busto.

13-14 Muro vincente di Danesi.

12-14 Diagonale bestiale di Egonu che trova la traiettoria stretta da posto due.

11-14 Primo tempo di Danesi.

10-14 Mani fuori di Battista da posto quattro con la parallela, gran set di Busto fino a qui.

10-13 In rete il servizio di Seki.

9-13 Grozer gioca con il pallonetto dalla pipe.

9-12 Sato viene murata da Torcolacci.

9-11 Battista trova la diagonale da posto quattro.

9-10 Wada manda fuori la parallela da posto due.

8-10 Invasione a rete di Torcolacci, la seconda per lei.

7-10 Egonu spinge la diagonale da posto due.

Time-out Milano.

6-10 Non trova il tocco del muro vincente Piva.

6-9 Sull’antenna la parallela di Egonu da posto due.

6-8 Esce la battuta di Piva.

6-7 In rete il servizio di Grozer.

5-7 Fast perfetta di Munarini.

5-6 In rete il servizio di Wada.

4-6 Diagonale di Grozer da posto quattro.

4-5 Primo tempo di Munarini.

4-4 Diagonale di Piva che chiude il primo scambio lungo del match.

3-4 Mani fuori di Grozer da posto quattro.

3-3 Sato manda fuori il servizio.

3-2 Muro vincente di Milano su Wada.

2-2 Egonu con la diagonale interna verso posto sei.

1-2 Ricezione slash di Milano, Torcolacci chiude l’attacco di prima intenzione.

1-1 Primo tempo di Torcolacci.

1-0 Sato entra per Lanier e piazza la diagonale da posto quattro.

25-20 Il primo set è di Milano! Mani fuori lungo di Piva con la parallela da posto quattro. 10 punti nel parziale per Egonu!

24-20 Diagonale di Egonu da seconda linea.

Time-out Milano.

23-20 Parallela di Grozer da posto quattro.

23-19 Esce l’attacco di Piva da posto quattro.

23-18 In rete il servizio di Busto.

22-18 Primo tempo di Torcolacci.

22-17 Egonu piazza la diagonale al centro del campo da posto due.

21-17 Attacco vincente di Busto.

21-16 Primo tempo di Danesi.

20-16 Mani out di Wada da posto due.

20-15 Non sbaglia due volte la statunitense, diagonale perfetta.

19-15 Non trova mani e campo Lanier con la parallela da posto quattro.

19-14 Ancora una parallela vincente per Egonu.

18-14 Mani fuori di Grozer su Kurtagic.

18-13 Wada spara fuori il servizio.

17-13 Munarini con la schiacciata di prima intenzione.

17-12 In rete il servizio di Paola.

17-11 Ace di Egonu.

16-11 Diagonale stretta di Piva da posto quattro.

15-11 Munarini mura il primo tempo di Kurtagic.

15-10 Pipe di Battista.

15-9 Invasione a rete di Torcolacci.

14-9 Mani fuori di Wada da posto due.

14-8 Diagonale micidiale di Egonu da posto due, l’opposta inizia ad aumentare i giri del motore.

13-8 Grandissima parallela di Egonu da posto due.

12-8 Pipe vincente giocata da Grozer.

Time-out Busto.

12-7 Egonu abbatte Wada con la diagonale attacca sopra le mani del muro!

11-7 Ace di Bosio.

10-7 Muro di Danesi su Torcolacci.

9-7 Mani fuori lungo di Egonu da seconda linea.

8-7 Grande diagonale di Battista da posto quattro.

8-6 Pallonetto vincente di Egonu.

7-6 Munarini mura Lanier da posto quattro.

7-5 Diagonale perfetta di Piva da posto quattro.

6-5 Ace di Wada.

6-4 Grozer trova ancora il mani fuori da posto quattro.

6-3 Parallela bestiale da posto due di Paola Egonu.

5-3 Schizza via il muro di Egonu, mani fuori di Grozer da posto quattro.

5-2 Kurtagic dice di no a Wada da posto due.

4-2 Esce il primo tempo di Torcolacci.

3-2 Piva attacca sulle mani del muro, deviazione lunga e vincente da posto quattro.

2-2 Battista trova il muro vincente su Egonu da posto due.

2-1 Danesi mura Wada.

1-1 Mani fuori da posto quattro di Battista.

1-0 Primo tempo di Danesi.

Inizia il match

16.00 Ci siamo, il match sta per partire.

15.58 Busto in campo con Battista, Seki, Wada, Grozer, Torcolacci, Munarini e Pelloni come libero. Milano con Bosio, Egonu, Danesi, Kurtagic, Piva, Lanier e la solita Fersino come libero.

15.56 Le squadre sono in campo per il saluto di rito.

15.53 Milano è ovviamente la favorita per una vittoria, anche netta, ma Busto non è una squadra da sottovalutare: Barbolini ha un roster giovane e aggressivo che può impensierire quello meneghino.

15.50 Mancano dieci minuti all’inizio della partita, le due squadre stanno ultimando il riscaldamento

15.48 Questa, invece, quella di Busto Arsizio:

Palleggiatrici: Nanami Seki, Asia Spaziano

Schiacciatrici: Valeria Battista, Leana Grozer, Miku Otomo, Melanie Parra

Centrali: Maia Carlotta Monaco, Dalila Marchesini, Matilde Munarini, Alice Torcolacci

Opposti: Ajack Jhon Majak Malual, Paola Martinez Vela, Yukiko Wada

Liberi: Federica Pelloni, Francesca Parlangeli

15.45 Questa la rosa a disposizione delle padrone di casa:

Palleggiatrici: Francesca Bosio, Giulia Gennari

Schiacciatrici: Valeria Vazquez Gomez, Yoshino Sato, Khalia Lanier, Rebecca Piva

Centrali: Benedetta Maria Sartori, Anna Danesi, Aida Dautova, Hena Kurtagic

Opposti: Alondra Denis Tapia Cruz, Paola Egonu

Liberi: Virginia Paola Di Napoli, Eleonora Fersino

15.43 Milano cerca ancora una vittoria dopo aver vinto tutte le prime quattro giornate nel campionato, e lo vuole fare contro una buona squadra che ha iniziato la stagione con alcune difficoltà.

15.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport, mancano circa venti minuti all’inizio della sfida tra la Numia Vero Volley Milano e l’UYBA Busto Arsizio.

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra la Numia Vero Volley Milano e UYBA Busto Arsizio, valido per la quinta giornata di Serie A1 volley femminile con le ragazze di Gianlorenzo Blengini che puntano ad un’altra vittoria nel massimo campionato italiano dopo aver vinto i primi quattro incontri.

Milano ha avuto una grande partenza in campionato visto che ha vinto contro Firenze per 3-0, contro Macerata per 3-1, contro il tabù Novara per 3-0 e, infine, contro la sorpresa Bergamo, sempre per 3-0. Le ragazze capitanate da sua maestà Paola Egonu hanno intenzione di impensierire la corsa dell’Imoco Volley Conegliano ancora più seriamente rispetto alla passata stagione al termine della quale le meneghine si sono arrese nella finale scudetto.

L’avversario non sarà dei più facili visto il livello dimostrato da Busto Arsizio nel corso della passata stagione, anche se l’avvio in campionato dell’UYBA non è dei migliori: le lombarde hanno perso per 2-3 contro Novara, per 3-0 contro Conegliano e Bergamo e ha poi vinto il primo match della stagione per 3-1 contro il Talmassons.

Il match tra Milano e Busto Arsizio inizierà alle 16.00 e verrà disputato all’Allianz Cloud della capitale lombarda. I giudici della gara saranno Andrea Puecher come primo, Giovanni Ciaccio come secondo e Riccardo Villa come aiuto al video check. Potrete seguire l’intero incontro con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!