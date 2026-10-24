LIVE Conegliano-Scandicci 3-1, Supercoppa Italiana volley femminile in DIRETTA: le Pantere alzano il primo trofeo della stagione!

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20.23 Per stasera è tutto amici ed amiche di OA Sport, la Diretta Live testuale della Supercoppa italiana di volley femminile 2026 termina qui! Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

20.21 Conegliano batte dunque in rimonta una sorprendente Scandicci, che ha messo da parte le difficoltà di inizio stagione e ha mostrato un ottimo gioco. Le fortissime venete continuano a riempire una bacheca zeppa di trofei.

20.19 Per Scandicci la migliore in attacco è stata Van Ryk, che ha messo a referto 27 punti. Dietro di lei la centrale Aleksic, che ha costantemente messo in difficoltà la difesa avversaria e ha chiuso con 17 punti.

20.17 La miglior marcatrice delle Pantere è stata, come al solito, l’opposta Isabelle Haak, che chiude con 28 punti e il premio di MVP. Con 17 punti invece la cinese Zhu Ting, seguita dalla centrale azzurra Fahr con 14.

20.15 Conegliano trionfa in Supercoppa per la nona volta in undici anni! Numeri straordinari per la società veneta, che ogni anno si conferma ai vertice della pallavolo mondiale.

20.13 Scandicci, che ha palesato un po’ di difficoltà in questo inizio di stagione dopo i cambiamenti estivi, ha perso il match per pochi dettagli ed errori, pagando forse un po’ di esperienza in meno rispetto alle rivali, che nei momenti cruciali hanno saputo esprimere il proprio meglio.

20.10 E’ stata una bellissima Supercoppa, con due squadre che si sono sfidate a viso aperto mostrando un livello di pallavolo altissimo. Le campionesse presenti nei due roster hanno reso davvero spettacolare il match, che è risultato più equilibrato delle aspettative.

26-24 Errore di Bergmann! La brasiliana colpisce malissimo e spara l’attacco lontanissimo dal campo. Conegliano vince la Supercoppa italiana 2026!

25-24 Diagonale potentissima di Haak. La svedese passa sopra al muro e fa cadere la palla al centro del campo. Altro match point per le Pantere.

24-24 Che brivido per Scandicci! L’attacco di Van Ryk viene murato da Fahr, ma la palla finisce di poco larga.

24-23 Wolosz si affida a Folie, la centrale azzurra non sbaglia! Primo tempo vincente e match point per Coneglano.

23-23 L’attacco di Van Ryk da seconda linea si insacca fra il muro e la rete.

23-22 Tre muri in un’azione di Conegliano, l’ultimo è quello decisivo! Folie dice no a Van Ryk e riporta le venete avanti.

22-22 Gabi sbaglia nettamente l’attacco in diagonale. La brasiliana tira a tutto braccio, ma il colpo è troppo largo.

22-21 Diagonale profondo di Van Ryk! Le toscane si riportano a -1.

22-20 Brava Bosetti a trovare le mani del muro avversario nonostante un’alzata un po’ arretrata. Scandicci non si arrende!

22-19 Che muro di Gabi! Stavolta non passa la fast di Aleksic! Conegliano sempre più vicina alla coppa.

21-19 Mani fuori vincente di Haak. La svedese trova il punto attaccando dal centro del campo.

20-19 Ace di Van Ryk! Gran botta dell’opposta che porta Scandicci a -1.

20-18 Sbaglia in battuta anche Manfredini, che spedisce lungo il colpo da 9 metri.

20-17 Dopo il punto, Graziani pesta la linea al servizio e regala il punto a Conegliano.

19-17 Graziani a segno con il primo tempo al centro.

19-16 Diagonale stretta di Haak dalla seconda linea.

18-16 Mani fuori di Bergmann. Brava la brasiliana a ritardare il colpo.

18-15 Wolosz alza in bagher rovesciato, ma la palla è troppo vicina a rete. Zhu contrasta Van Ryk e trova il punto.

17-15 In rete il servizio di Folie.

17-14 Diagonale vincente di Zhu da posto 4.

16-14 Aleksic dal centro col primo tempo. Gran frustrata della serba.

16-13 Colpo piazzato al centro del campo da Haak. Bosetti è ben posizionata ma non riesce a difendere l’attacco non potente.

15-13 Bravissima Bergmann, che risolve un’alzata non perfetta giocando sulle mani delle avversarie. Muro-out e punto Scandicci.

15-12 Aleksic trova il mani fuori con la fast. Ottima prestazione per la centrale serba.

15-11 Muro strepitoso di Folie! Non passa il colpo dritto per dritto di Bosetti.

14-11 A tutto braccio Gabi in diagonale! Colpo potentissimo della banda brasiliana.

13-11 Muro di Aleksic! La serba mura il pallonetto di Gabi e riporta Scandicci a -2.

13-10 Parallela potente di Van Ryk.

13-9 Non può sbagliare senza muro Zhu! Pipe potente della cinese verso posto 6.

12-9 Mani fuori trovate da Van Ryk. L’attacco della canadese sfiora le dita di Fahr.

12-8 Ancora un muro delle venete! Stavolta è Wolosz a metterlo a segno sull’attacco di Bosetti.

11-8 Pallonetto con il secondo tocco di Wolosz, che trova il punto furbamente.

10-8 Errore al servizio per Haak. Palla lunga.

10-7 Muro di Fahr! Conegliano tenta adesso l’allungo.

9-7 Primo tempo spostato verso posto 2 di Fahr. Grandissima alzata di Wolosz, che in precario equilibrio serve alla perfezione la centrale sorprendendo le avversarie.

8-7 Passa in mezzo al muro e cade in mezzo al campo la diagonale di Van Ryk.

8-6 Zhu trascina Conegliano! Momento straordinario della cinese che attacca a tutto braccio in parallela.

7-6 Bravissima Zhu! La cinese finge il colpo potente e all’ultimo blocca il braccio piazzando un pallonetto cortissimo. Gran punto della banda di Conegliano.

6-6 Stavolta passa la canadese. La parallela di Van Ryk elude il muro e colpisce in peno De Gennaro.

6-5 Che muro di Zhu! Non passa la parallela di Van Ryk.

5-5 Parallela vincente di Gabi da posto 4.

4-5 Forza la diagonale Gabi tirando potente, ma il colpo termina abbondantemente largo.

4-4 Fast vincente di Aleksic. Il secondo tentativo nel giro di pochi secondi è quello buono per la serba.

4-3 A rete il servizio di Van Ryk.

3-3 Parallela di Bosetti che passa in mezzo al muro e cade a terra.

3-2 Pallonetto vincente di Gabi da posto 4. La brasiliana elude il muro con il tocco morbido.

2-2 Fuori misura l’alzata in bagher rovesciato di Wolosz. La palla è imprendibile per Gabi.

2-1 Haak prima difende e poi attacca, ancora una volta in diagonale e ancora trovando il punto.

1-1 Van Ryk si rimette in carreggiata dopo l’errore decisivo nel terzo set. Diagonale vincente anche della canadese.

1-0 Diagonale stretto vincente di Haak.

QUARTO SET

26-24 Errore di Van Ryk, la canadese schiaccia in rete dalla seconda linea. Il terzo set va a Conegliano!

25-24 Mani fuori trovate da Gabi. La brasiliana, da vera campionessa, sale di livello nel momento decisivo.

24-24 Bomba in primo tempo di Aleksic! Si va ai vantaggi.

24-23 Parallela sciarpata da Gabi, la brasiliana porta Conegliano sul set point.

23-23 Mani fuori di Van Ryk! La canadese riporta il punteggio in parità. Pallavolo di livello altissimo al PalaFlorio!

23-22 Haak sbaglia senza muro! La svedese manda clamorosamente larga la parallela.

23-21 Fahr con il primo tempo potente verso zona 1!

22-21 Bergmann schiaccia in diagonale da posto 4. Il muro sfiora, ma la difesa di Conegliano non riesce ad arrivare sulla palla.

22-20 Stavolta non sbaglia la cinese. Diagonale vincente di Zhu.

21-20 Gran muro di Graziani! La centrale di Scandicci dice no all’attacco di Zhu.

21-19 Errore in un momento cruciale di Van Ryk. La canadese prova a fasciare la palla e piazzare in diagonale, ma il colpo è decisamente largo.

20-19 Super muro di Fahr! Bergmann non passa. Conegliano si porta a casa un punto spettacolare e con belle difese da entrambe le parti.

19-19 A rete il servizio di Van Hecke, entrata proprio per la battuta.

18-19 Anche Bergmann in parallela. La brasiliana trova il punto lungolinea da posto 4.

18-18 Attacco potentissimo di Haak! Parallela che passa sopra il muro e risulta imprendibile per la difesa toscana.

17-18 Mani fuori di Bergmann. Grandissima l’alzata di Bosetti lontana dal campo.

17-17 Fast vincente di Aleksic. Colpo in diagonale perfetto della serba.

17-16 Anche Van Ryk manda a rete la battuta.

16-16 A rete il servizio di Fahr.

16-15 Errore di Van Ryk, che manda lungo l’attacco in parallela. Conegliano mette di nuovo la testa avanti.

15-15 Altro mani fuori trovate sapientemente da Gabi.

14-15 Scambio lunghissimo e spettacolare vinto da Scandicci! Graziani piazza il muro vincente.

14-14 Che colpo della svedese! Haak piazza una bellissima diagonale profonda che cade all’incrocio delle righe di zona 1.

13-14 Errore al servizio di Haak.

13-13 Il bagher di Bergmann passa al di fuori delle aste. Punto Conegliano.

12-13 Usa molto le proprio centrali adesso Conegliano. Stavolta è Fahr a trovare il punto con il primo tempo.

11-13 Diagonale profonda di Van Ryk. Continua l’ottimo momento dell’opposta di Scandicci.

11-12 Primo tempo vincente di Folie.

10-12 CHE PUNTO DI SCANDICCI! Van Ryk schiaccia a terra da seconda linea, ma il merito è tutto di Bosetti che ha alzato la palla quando era caduta a terra.

10-11 Mani fouri trovate da Gabi. La brasiliana torna a far punto.

9-11 Van Ryk elude il muro a tre con la diagonale profonda! Gran colpo della canadese.

9-10 Colpisce malissimo Van Ryk, il suo servizio finisce lontano dal campo.

8-10 Bosetti stavolta non sbaglia. L’azzurra trova il punto con la parallela che passa in mezzo al muro.

8-9 Primo tempo vincente di Aleksic! Colpo potente verso zona 1.

8-8 Errore dai 9 metri di Graziani.

7-8 Bravissima Van Ryk, che vede un buco nella difesa di Conegliano e fascia il colpo facendo cadere la palla appena dietro al muro.

7-7 Super muro di Aleksic! Non passa il colpo di Haak. Scandicci si riporta in parità.

7-6 Mani fuori trovato da Van Ryk.

7-5 Lungo di poco l’attacco in diagonale di Bosetti.

6-5 Attacco profondo verso zona 6 di Haak. La svedese si prende l’ennesimo punto del match.

5-5 Ace di Bergmann! La brasiliana aiutata anche dal nastro.

5-4 Van Ryk trova il primo punto del set con una diagonale che cade in mezzo al campo.

5-3 Muro vincente di Fahr! Non passa l’attacco in diagonale di Bergmann.

4-3 Sbaglia stavolta Haak, larga la sua diagonale stretta.

4-2 Errore in battuta di Folie.

4-1 Gira il polso e fascia il pallone Haak, che stavolta trova il punto con un colpo morbido che cade appena dietro al muro.

3-1 Diagonale vincente verso zona 1 di Haak.

2-1 Errore al servizio di Gabi.

2-0 Zhu trova il punto in parallela, ma il merito è quasi tutto di Wolosz, che alza un pallone difficilissimo perfetto sopra la testa della cinese.

1-0 Zhu trova il punto con un pallonetto a due mani senza nemmeno saltare. Colpo molto furbo della cinese, che sfrutta il posizionamento sbagliato in difesa delle avversarie.

TERZO SET

25-18 FAHR! Muro della centrale sul tentativo di primo tempo di Nwakalor. Conegliano vince il secondo set e si riporta in parità.

24-18 Ancora Fahr con un primo tempo al centro anticipato! Set point Conegliano.

23-18 Ace di Bergmann! Servizio potente che Gabi non riesce a ricevere.

23-17 Bergmann con la parallela. La brasiliana tiene vivo Scandicci.

23-16 Ace di Conegliano! Le venete si avvicinano al set.

22-16 L’alzata di Wolosz è leggermente corta, ma Zhu trova lo stesso il punto con la diagonale precisa verso zona 5.

21-16 A tutto braccio Fahr! Attacco in primo tempo potente della centrale azzurra.

20-16 Bellissima parallela di Van Ryk. La canadese trova il punto con una schiacciata potente e precisa sulla riga.

20-15 Pizzica la linea di fondo l’attacco di Zhu Ting verso zona 5-6.

19-15 Errore al servizio di Gabi.

19-14 Diagonale stretta vincente di Haak! Non sbaglia mai la svedese questo colpo.

18-14 La neo-entrata Bergmann trova il primo punto della sua partita con un attacco in diagonale da posto 4.

18-13 Stavolta è Scandicci a trovare il punto con il primo tempo. Aleksic prova a dare la scossa alle toscane.

18-12 Primo tempo vincente di Folie! Attacco profondo verso zona 5 della centrale.

17-12 Bosetti prova a piazzare in parallela, ma il colpo è troppo lungo.

16-12 Che botta di Van Ryk! La canadese trova l’ace con un servizio potentissimo.

16-11 Primo tempo vincente di Aleksic.

16-10 Ace di Fahr!

15-10 Ancora un mani fuori di Haak. La svedese trascina le venete in questo set!

14-10 Altro errore di Gabi. La brasiliana manda lunga la parallela.

14-9 Si sblocca Scandicci grazie all’attacco in diagonale di Van Ryk.

14-8 Bravissima Haak che trova il punto mirando le mani alte del muro avversario.

13-8 Ancora Haak! La svedese porta Conegliano sul +5.

12-8 Non può sbagliare senza muro Fahr! La centrale azzurra mette a segno il primo tempo rapidissimo perfettamente servito da Wolosz.

11-8 Errore di Skinner al servizio. Palla in rete.

10-8 Gran botta di Van Ryk! La canadese piazza l’attacco in mezzo al campo.

10-7 Wolosz trova il punto con il secondo tocco appoggiato al centro del campo avversario.

9-7 Che colpo di Haak! La svedese attacca abbondantemente dentro i tre metri. Diagonale imprendibile per la difesa di Scandicci.

8-7 Lungo il servizio di Folie.

8-6 Ancora Zhu! La cinese trova il punto con la diagonale stretta.

7-6 Attacco in parallela vincente di Zhu. Graziani tocca a muro, ma Van Ryk non riesce a difendere.

6-6 Van Ryk riporta il punteggio in parità.

6-5 Skinner infila l’attacco tra la rete ed il muro avversario.

6-4 Torna a far punto Zhu. La cinese passa con la diagonale da posto 4.

5-4 Colpo intelligente di Haak, che finge un pallenotto morbido e poi piazza in parallela profonda passando sopra il muro.

4-4 Continua la serata no di Gabi. La brasiliana subisce il muro da Aleksic nel tentativo di passare in diagonale.

4-3 Stavolta non sbaglia Haak! Diagonale stretta potentissima della svedese.

3-3 Incomprensione nel campo di Scandicci. Dopo la difesa di Wolosz, tutte le compagne si guardano e la palla cade a terra.

2-3 Leggermente lungo l’attacco di Gabi. La brasiliana prova a piazzare il colpo in parallela, ma trova un altro errore.

2-2 Fahr torna a far punto. Primo tempo vincente giocato verso zona 1.

1-2 Largo l’attacco in diagonale di Haak.

1-1 Furbissima Bosetti! L’azzurra si trova l’alzata un po’ bassa e allora gioca sapientemente sul muro avversario. Mani out e punto per Scandicci.

1-0 Diagonale profonda vincente di Haak.

SECONDO SET

23-25 Invasione di Folie! L’attacco in primo tempo di Graziani era terminato out, ma il tocco della rete della centrale veneta regala il primo set a Scandicci.

23-24 Pallonetto morbido di Haak che cade dietro il muro. La difesa toscana si aspettava l’ennesimo attacco forte e non riesce ad arrivare sul colpo della svedese.

22-24 Diagonale potente di Skinner! La statunitense passa sopra il muro e fa cadere la palla al centro del campo. Set point Scandicci.

22-23 Van Ryk non passa! Folie piazza il muro vincente e tiene in vita le venete.

21-23 Fuori di pochissimo il servizio di Van Hecke.

20-23 Parallela di Van Ryk! Scandicci difende tutti gli attacchi e poi trova il punto con una bellissima schiacciata lungolinea della canadese.

20-22 Ancora un punto di Aleksic, stavolta con la fast. Le toscane si avvicinano al primo set.

20-21 Diagonale stretta di Haak vincente.

19-21 Primo tempo rapidissimo di Aleksic!

19-20 Torna a far punto Haak, altro mani fuori trovato dalla svedese.

18-20 Ancora Scandicci! Bosetti trova il punto piazzando in parallela verso zona 1.

18-19 Pallonetto vincente di Van Ryk. La canadese elude il muro con un tocco morbido.

18-18 Fischiata trattenuta a Skinner, che aveva attaccato spingendo la palla con due mani.

17-18 A rete il servizio di Manfredini, entrata apposta per mettere in difficoltà le avversarie in ricezione.

17-17 Di nuovo un primo tempo vincente di Folie.

16-17 Ancora Skinner, la statunitense trascina le toscane in questo finale di set.

16-16 Che primo tempo di Folie! Colpo potentissimo della centrale.

15-16 In mezzo al muro Skinner! La statunitense porta avanti Scandicci, dopo una strepitosa difesa di Armini.

15-15 Fuori di poco il muro di Gabi. Altro punto di Van Ryk.

15-14 Gabi attacca saltando praticamente da ferma. La palla sbatte sul muro e si impenna; la difesa di Scandicci resta però a guardare e il pallone cade a terra. Punto per Conegliano.

14-14 Mani fuori vincente di Skinner.

14-13 Primo tempo potente di Fahr! Primo punto per la centrale azzurra.

13-13 Ace di Bosetti! La schiacciatrice aiutata anche dal nastro.

13-12 Diagonale vincente di Skinner da posto 4. Scandicci torna sotto.

13-11 Ancora Aleksic, ancora con il muro! Stavolta è Fahr che subisce la “stampata” dalla serba.

13-10 Muro di Aleksic! La serba dice no all’attacco di Gabi.

13-9 Diagonale profonda perfetta di Zhu Ting.

12-9 Ancora un primo tempo al centro che Aleksic appoggia appena nel campo avversario. Altro punto per la centrale di Scandicci.

12-8 Ace di Haak! Bolide imprendibile verso zona 5.

11-8 Invasione di Bosetti. La banda sfiora la rete scendendo dall’azione di schiacciata.

10-8 E’ una guerra tra opposti adesso. Haak passa con un attacco profondo in diagonale.

9-8 Stavolta non sbaglia la canadese! Parallela vincente dell’opposta di Scandicci.

9-7 Van Ryk prova a piazzare in lungolinea, il suo colpo è però decisamente troppo lungo.

8-7 Parallela potentissima di Haak!

7-7 Stavolta è Van Ryk a trovare il punto con un intelligente mani fuori.

7-6 Haak attacca sulla parte alta del muro di Scandicci e trova il mani-out vincente.

6-6 Diagonale stretta e potente di Skinner! La statunitense riporta il punteggio in parità.

6-5 Si rifà subito la schiacciatrice cinese! Zhu stavolta non sbaglia la pipe.

5-5 Altro errore in attacco, stavolta di Conegliano. Zhu gira troppo il polso e manda larga la pipe.

5-4 In rete il servizio di Fahr.

5-3 Larga di poco la parallela di Skinner. Primo errore in attacco del match.

4-3 Bellissima diagonale stretta di Gabi da posto 4.

3-3 Ognjenovic trova il punto direttamente con il secondo tocco. Molto furba la serba, che vede la difesa avversaria mal messa nel campo avversario e ne approfitta.

3-2 Muro di Wolosz! La palleggiatrice polacca chiude la parallela a Bosetti.

2-2 Diagonale vincente di Zhu Ting La schiacciatrice cinese entra a tabellino con un bell’attacco.

1-2 Primo tempo appoggiato di Aleksic.

1-1 Risponde subito Haak! La svedese salta sopra il muro e schiaccia potentissimo.

0-1 Van Ryk piazza perfettamente in diagonale verso zona 1. Primo punto per Scandicci.

PRIMO SET

18.04 Questi i sestetti titolari delle due squadre:

Conegliano: Wolosz, Haak, Gabi, Zhu Ting, Fahr, Folie, De Gennaro.

Scandicci: Ognjenovic, Van Ryk, Skinner, Bosetti, Aleksic, Graziani, Armini.

18.01 Inno nazionale in corso, manca pochissimo all’inizio del match!

17.58 Conegliano ha vinto questo trofeo ben 8 volte negli ultimi 10 anni. Scandicci invece non è mai riuscita a portarsi a casa la Supercoppa italiana. Le toscane sperano di replicare il sensazionale successo dello scorso anno al Mondiale per club, vinto in finale proprio contro le venete.

17.55 5 minuti all’inizio del match! Le squadre hanno già ultimato il riscaldamento e sono pronto alla chiamata ufficiale in campo.

17.52 Come sempre, l’esperienza e il talento della palleggiatrice Maja Ognjenović sarà fondamentale per gestire l’attacco, che si affiderà principalmente all’opposta Kiera Van Ryk. In banda spazio a due tra Caterina Bosetti, Julia Bergmann e Avery Skinner, mentre al centro Maja Aleksić e Emma Graziani saranno chiamate a fare la differenza soprattutto a muro.

17.49 Dall’altra parte della rete c’è Scandicci, che vuole ribaltare i pronostici per portarsi a casa la prima coppa stagionale. Dopo un’estate caratterizzata da numerosi cambiamenti e partenze importanti, tra cui quella di Antropova, la squadra toscana si è affacciata alla nuova stagione con una squadra ancora alla ricerca dell’amalgama giusta. Le ragazze di Gaspari hanno iniziato il campionato con qualche difficoltà inaspettata, ma nell’ultima partita è arrivata una bella e convincente vittoria nel derby con Azzurra volley Firenze.

17.46 Il roster delle venete è di livello stellare: la palleggiatrice polacca Joanna Wołosz, capitana della squadra, sarà chiamata a dirigere il gioco e a valorizzare le numerose opzioni offensive a disposizione. Tra queste spicca l’opposta svedese Isabelle Haak, una delle principali bocche da fuoco del campionato, affiancata dalla brasiliana Gabi e dalla cinese Zhu Ting, schiacciatrici capaci di abbinare qualità in attacco e solidità in seconda linea. Al centro, Sarah Fahr sarà un riferimento fondamentale a muro e in attacco, mentre il libero Monica De Gennaro metterà a disposizione della squadra tutta la propria esperienza e le sue qualità in ricezione e difesa.

17.43 Conegliano, che nella passata stagione perse la Supercoppa contro Milano, parte con i favori del pronostico, forte di un roster zeppo di talento ed esperienza, abituato a lottare per i massimi traguardi nazionali e internazionali. Le ragazze di Santarelli arrivano a questa sfida con in tasca il titolo di campionesse d’Italia e di vincitrici della Coppa.

17.40 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della finale di Supercoppa Italiana di pallavolo femminile tra Scandicci e Conegliano. Il primo trofeo della stagione 2026-2027 comincerà tra 20 minuti!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della finale di Supercoppa Italiana di pallavolo femminile tra Scandicci e Conegliano. In palio c’è il primo trofeo della stagione 2026-2027, con due delle formazioni più competitive del panorama nazionale (e non solo) pronte a contendersi il titolo in una sfida che promette spettacolo.

Conegliano parte con i favori del pronostico, forte di un roster zeppo di talento ed esperienza, abituato a lottare per i massimi traguardi nazionali e internazionali. La palleggiatrice polacca Joanna Wołosz, capitana della squadra, sarà chiamata a dirigere il gioco e a valorizzare le numerose opzioni offensive a disposizione. Tra queste spicca l’opposta svedese Isabelle Haak, una delle principali bocche da fuoco del campionato, affiancata dalla brasiliana Gabi e dalla cinese Zhu Ting, schiacciatrici capaci di abbinare qualità in attacco e solidità in seconda linea. Al centro, Sarah Fahr sarà un riferimento fondamentale a muro e in attacco, mentre il libero Monica De Gennaro metterà a disposizione della squadra tutta la propria esperienza e le sue qualità in ricezione e difesa. Le Pantere si presentano a questa sfida dopo aver conquistato Scudetto e Coppa Italia nella stagione 2025-2026 e puntano a iniziare l’annata con un altro successo di prestigio.

Dopo un’estate caratterizzata da numerosi cambiamenti e partenze importanti, tra cui quella di Antropova, la Savino Del Bene Scandicci si affaccia alla nuova stagione con una squadra che deve ancora trovare l’amalgama giusta. Le ragazze di Gaspari hanno iniziato il campionato con qualche difficoltà inaspettata, ma nell’ultima partita è arrivata una bella e convincente vittoria nel derby con Azzurra volley Firenze. Come sempre, l’esperienza e il talento della palleggiatrice Maja Ognjenović sarà fondamentale per gestire l’attacco, che si affiderà principalmente all’opposta Kiera Van Ryk. In banda spazio a due tra Caterina Bosetti, Avery Skinner e Julia Bergmann, mentre al centro Maja Aleksić e Linda Nwakalor saranno chiamate a fare la differenza soprattutto a muro.

La finale di Supercoppa Italiana tra Scandicci e Conegliano, che si disputerà al PalaFlorio di Bari, comincerà alle ore 18.00. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale dell’incontro, con aggiornamenti in tempo reale e cronaca punto dopo punto. Buon divertimento!