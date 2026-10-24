Conegliano-Scandicci oggi in tv, Supercoppa Italiana volley femminile 2026: orario, canale in chiaro, streaming

Oggi sabato 24 ottobre (ore 18.00) si gioca Conegliano-Milano, incontro valido per la Supercoppa Italiana 2026 di volley femminile. Al PalaFlorio di Bari verrà messo in palio il primo trofeo della stagione, a contenderselo saranno la corazzata veneta (vincitrice di scudetto e Coppa Italia nella passata annata agonistica) e la compagine toscana (finalista perdente nella serie che mise in palio il tricolore). Si preannuncia un confronto particolarmente vibrante ed equilibrato: chi riuscirà ad alzare al cielo il trofeo nel capoluogo pugliese?

LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-SCANDICCI (SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY FEMMINILE) DALLE 18.00

Conegliano inseguirà la nova affermazione della propria storia in questa manifestazione, mentre Scandici avrà la possibilità di festeggiare per la prima volta. Daniele Santarelli si affiderà alla bomber Isabelle Haak, alla regista Joanna Wolosz, alle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, alle centrali Sarah Fahr e Linda Manfredini, al libero Monica De Gennaro. Marco Gaspari punterà sull’opposto Kiera Van Ryk, sulla palleggiatrice Maja Ognjenovic, sui martelli Caterina Bosetti e Avery Skinner.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Milano, match che assegnerà la Supercoppa Italiana 2026 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, prevista la diretta streaming su Rai Play e DAZN, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-SCANDICCI, SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY OGGI

Sabato 24 ottobre

Ore 18.00 Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA CONEGLIANO-SCANDICCI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.