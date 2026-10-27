Dove vedere in tv Conegliano-Vallefoglia, A1 volley femminile: orario, canale, streaming

Conegliano e Vallefoglia si affronteranno nella quinta giornata della Serie A1 2026-2027 di volley femminile. L’incontro è stato posticipato si tre giorni rispetto alla programmazione originaria, perché lo scorso weekend le Pantere erano impegnata al PalaFlorio di Bari, dove hanno sconfitto Scandicci per 3-1 e hanno alzato al cielo la nona Supercoppa Italiana della propria storia, meritandosi il primo trofeo di questa annata agonistica. L’appuntamento è per mercoledì 28 ottobre (ore 20.00).

Dopo aver dettato legge con il massimo scarto nelle prime quattro partite, la corazzata veneta si ritufferà in campionato e punterà a conquistare il quinto successo pieno, in modo da agganciare Milano in testa alla classifica generale. Le ragazze di coach Daniele Santarelli partiranno con i favori del pronostico di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, ma dovranno stare attente alla verve delle marchigiane, che inseguono la corazzata veneta a una sola lunghezza di distacco e sono imbattute in stagione.

Conegliano dovrebbe affidarsi alla palleggiatrice Joanna Wolosz, alle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, alla bomber Isabelle Haak, alla centrale Sarah Fahr e al libero Monica De Gennaro. A trascinare le ospiti saranno soprattutto le attaccanti Erblira Bici, Elizaveta Kochurina e Alexandra Frantti, spalleggiate da Gaia Giovannini e Alessia Bolzonetti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Vallefoglia, incontro valido per la quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN per gli abbonati, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-VALLEFOGLIA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 28 ottobre

Ore 20.00 Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia

PROGRAMMA CONEGLIANO-VALLEFOGLIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.