Volley, i migliori italiani della 2ª giornata di Superlega. Giovani d’assalto: Zlatanov e Mati protagonisti nella seconda giornata

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 2ª GIORNATA DI SUPERLEGA

SIMONE GIANNELLI: La regia è soltanto una parte del suo contributo al successo di Perugia contro Prata. Il capitano azzurro si fa sentire soprattutto a muro, con ben 4 punti diretti in tre set, e completa la sua partita con un ace e un attacco vincente. Sei punti complessivi per un palleggiatore che sa incidere in ogni fondamentale.

MANUEL ZLATANOV: Una delle prove più brillanti della giornata porta la firma del giovane schiacciatore di Piacenza, protagonista nel derby vinto contro Modena. Chiude con 13 punti e soprattutto con 11 attacchi vincenti su 16, senza errori né murate subite: il 69% di realizzazione coincide con l’efficienza offensiva. Aggiunge un ace, un muro e il 50% di ricezione positiva, pur pagando cinque errori al servizio.

ALESSANDRO MICHIELETTO: Trento supera Cisterna in tre set combattuti e il suo mancino lascia il segno soprattutto quando può colpire dai nove metri. Sono 3 gli ace, all’interno di una prestazione da 13 punti, con il 56% in attacco, una sola conclusione sbagliata e nessuna murata subita. Un muro completa il bottino, mentre la ricezione resta il fondamentale meno brillante della sua seconda partita da titolare dopo il lungo stop per infortunio.

GIOVANNI MARIA GARGIULO: Nella vittoria della Lube contro Padova trova spazio anche una prova completa del centrale italiano. I suoi 10 punti arrivano distribuendo il contributo fra attacco, servizio e muro: sei palloni a terra su dieci, con un solo errore, 2 ace e 2 muri. Ben sette punti break raccontano quanto abbia inciso nelle fasi in cui Civitanova doveva costruire il vantaggio.

SIMONE ANZANI: Verona passa a Monza e trova nel suo centrale un riferimento importante per solidità e presenza a rete. Chiude con 11 punti, ben 4 muri e un ace, aggiungendo sei attacchi vincenti su dieci, senza errori e con una sola murata subita. Una prestazione concreta, con il 60% di realizzazione e il 50% di efficienza offensiva.

PARDO MATI: Il derby finisce nelle mani di Piacenza, ma il giovane centrale di Modena merita spazio per la qualità del suo contributo. Mette a terra tutti e quattro i palloni ricevuti in attacco e aggiunge 3 muri e un ace: otto punti complessivi, senza sprecare nulla nel fondamentale offensivo. Una nota positiva nella domenica amara dei gialloblù.

SIMONE PORRO: Cinque punti, tutti al servizio: basta questo dato per capire quanto sia particolare la sua partita nella maratona vinta da Milano contro Cuneo. Entra nei primi due set e guida la squadra da titolare nei successivi tre, chiudendo con ben 5 ace su 20 battute, a fronte di tre errori. Una pressione dai nove metri che gli vale un posto fra i protagonisti italiani della giornata.