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MAX VERSTAPPEN TORNA IN POLE POSITION! E al suo fianco ci sarà Lewis Hamilton: la prima curva promette già spettacolo. Nella nuova puntata di Motor News, commentiamo insieme a Giorgio Piola le qualifiche del GP del Bahrain 2026.

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