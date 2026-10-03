Verstappen-Hamilton, che prima fila! Max torna in pole | GP Bahrain 2026 Commento con Giorgio Piola
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MAX VERSTAPPEN TORNA IN POLE POSITION! E al suo fianco ci sarà Lewis Hamilton: la prima curva promette già spettacolo. Nella nuova puntata di Motor News, commentiamo insieme a Giorgio Piola le qualifiche del GP del Bahrain 2026.
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