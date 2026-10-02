C’è chi l’atletica la guarda dalla TV e chi, come Ferruccio Demadonna, ci ha messo una vita intera, passo dopo passo, dietro le quinte e sui campi di gara di tutta Italia. Dalla storica anima del Trento Running Festival e del mitico Giro al Sas fino al legame fraterno con il management internazionale dei top runner, Ferruccio è la memoria storica e il cuore pulsante della corsa su strada nostrana. In questa imperdibile puntata di RUN2U (n. 43 del 2026) ci porta dentro la macchina organizzativa, svela retroscena inediti sui grandi campioni come Yeman Crippa e ci racconta cosa significa dedicare l’esistenza allo sport più bello del mondo. Allacciate le scarpe, si parte!”

Benvenuti in una nuova imperdibile puntata di RUN2U (Puntata 43 del 2026)!

Ospite d’eccezione nei nostri studi è Ferruccio Demadonna, vera e propria colonna portante dell’atletica leggera italiana e storico vicepresidente dell’ASD Città di Trento. Con lui faremo un viaggio a 360 gradi nel mondo della corsa su strada, della logistica dei grandi eventi e della promozione sportiva.

In questa puntata parleremo di:

La storia e i segreti del Trento Running Festival: dal prestigioso Giro al Sas (insignito della World Athletics Heritage Plaque) alla veloce Trento Half Marathon.

Il connubio perfetto tra locale e globale: la sinergia familiare e professionale con il fratello Gianni Demadonna (top manager internazionale di atletica).

Il rapporto speciale con i grandi campioni del fondo mondiale e gli azzurri, come il fuoriclasse Yeman Crippa.

Aneddoti, curiosità e la straordinaria avventura di una vita trascorsa sui campi di gara di tutta Italia, celebrata anche dalla FIDAL come testimonial spontaneo del movimento.

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Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

Non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!

Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.

In onda su RETE 8 (canale 81) in chiaro in TV ogni lunedì alle ore 21:00 circa.

Prima parte: uno spazio speciale dedicato all’Atleta della settimana.

Seconda parte: a seguire, un approfondimento completo su tutto ciò che è accaduto durante la settimana nel mondo dell’atletica leggera e del running.

Run2u è il format che mette al centro le storie, le persone e la passione per la corsa, andando oltre i cronometri e i numeri.

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