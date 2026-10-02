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L’Italia femminile è tornata sul tetto del Mediterraneo dopo 39 anni. A guidarla, con la fascia al braccio, Ilaria Dalla Costa, capitana azzurra e della Jomi Salerno. Un oro che vuole essere soltanto l’inizio di un nuovo percorso per la pallamano italiana. 🇮🇹🔥
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conduce Alice Liverani
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